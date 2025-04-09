Німеччина призупиняє прийом біженців за програмою ООН – що відомо

Німеччина призупиняє прийом біженців за програмою переселення ООН. Причиною є розбіжності у поглядах на це питання між політичними силами, які вже невдовзі можуть укласти угоду про коаліцію.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни, передають “Новини України – НСН”.

Ймовірно, новий коаліційний уряд займе жорсткішу позицію щодо імміграції. Консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, на відміну від соціал-демократів, виступають за жорсткіший підхід до мігрантів.

Німеччина призупиняє прийом біженців за програмою ООН

Агентство повідомило, що в його розпорядженні опинився документ, у якому йдеться, що попередньо сторони домовилися про припинення добровільних федеральних програм із прийому біженців, включно із програмою ООН, яка наразі єдина з діючих, та про неможливість нових подібних ініціатив у майбутньому.

Видання нагадало, що з 2016 року Німеччина була учасником програми переселення біженців, яку координує Європейський Союз спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

Більшість біженців прибувають у Німеччину з Туреччини, Єгипту, Йорданії, Кенії або Лівії (через Руанду).

За інформацією МВС, з 2024 року в межах цієї програми до Німеччини вже прибуло 4 711 осіб із загальної квоти в 13 000 біженців, яку країна зобов’язалася прийняти до кінця 2025 року.

Попри призупинення програми, ті випадки, які вже пройшли узгодження та мають конкретні зобов’язання, будуть реалізовані, запевнили в міністерстві.

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