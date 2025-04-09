План з військової підтримки України обговорять у ЄС

Про це повідомив кореспондентові “Європейської правди” на умовах анонімності дипломат однієї з важливих держав Євросоюзу, ознайомлений з результатами засідання послів держав ЄС з цього приводу у Брюсселі, передають “Новини України – НСН”.

Дипломатичний співрозмовник “ЄвроПравди” розповів, що міністри закордонних справ держав ЄС 14 квітня обговорять оновлену пропозицію Каллас з військової підтримки України, зокрема, збільшення надання Україні боєприпасів.

“Під час засідання Coreper (Комітет постійних представників 27 держав ЄС. – Ред.), який готує засідання Ради ЄС з закордонних справ, відбулася розширена дискусія про Україну. Десь половина держав-членів підтримують ініціативу Каллас щодо військової допомоги Україні, і переконані, що вона має залишатися “на столі”, тим більше, що вона зараз допрацьовується і майже готова”, – повідомив дипломат. “Про що можна сказати з впевненістю, що – неважливо, чи це буде називатися “ініціатива Каллас” чи якось інакше – всі погодилися з тим, що необхідно швидко задовольнити прохання України, озвучене Зеленським на засіданні Євроради 20 березня, щодо боєприпасів на суму 5 млрд євро”, – додав він.

Співрозмовник “ЄвроПравди” підкреслив, що щодо цієї частини “плану Каллас” варто “очікувати позитивні сигнали 14 квітня”.

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