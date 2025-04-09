Переговори між США та РФ у Стамбулі — які питання обговорять

У четвер, 10 квітня, у Стамбулі відбудуться нові переговори між США та РФ. Які питання на них будуть обговорювати.

Кремль має намір порушити питання відновлення прямого авіасполучення з Америкою.

Про це повідомив посол Росії в США Олександр Дарчієв, передає Sky News, передають “Новини України – НСН”.

Переговори між США та РФ у Стамбулі – що відомо

Прямі авіарейси між США та Росією, а також з багатьма іншими країнами, були припинені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Водночас Дарчієв зазначив, що відновлення польотів допоможе “стимулювати бізнес і полегшити життя звичайним людям по обидва боки океану”.

Крім того, російський посол наголосив, що Росія готова до “серйозної розмови” щодо повернення конфіскованої російської дипломатичної власності в США.

Йдеться про два комплекси — у Меріленді та на Лонг-Айленді, які були захоплені американською владою ще у 2016 році, після того, як президент Барак Обама вислав 35 російських дипломатів через підозри в їхній причетності до хакерських атак і спробах втручання в президентські вибори в США.

Відтоді Росія неодноразово вимагала повернення цієї власності, а у відповідь захопила дипломатичні об’єкти США поблизу Москви.

Ще новини України: Участь китайців у війні з Україною в США назвали «тривожною»