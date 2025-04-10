Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав 4 цілі партнерів для України, які обговорювалися на зустрічі “коаліції охочих”.

Зустріч “коаліції охочих” – які питання обговорювали

“Коаліція охочих”, яка планує надіслати військові контингенти до України, має чотири цілі для України – захистити безпеку у небі та на морі, сприяти миру на землі та підтримувати ЗСУ, аби ті “стали найсильнішим стримувальним фактором”.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час першої зустріч голів оборонних відомств коаліції у Брюсселі, яке транслювала агенція Reuters. Про це розповідають “Новини України – НСН”.

За його словами, 200 військових планувальників із 30 країн у Європі та за її межами “наполегливо працювали” впродовж останніх тижнів.

“Разом ми виступаємо як єдине ціле, готове забезпечити майбутнє України після будь-якої мирної угоди. Сьогодні ми прискорюємо темпи цього планування, збираючись поставити Україну у якомога сильнішу позицію, захистити її суверенітет і запобігти будь-якій подальшій російській агресії. І хоча сьогоднішні обговорення будуть приватними, наше планування є реальним і суттєвим. Наші плани добре розроблені, і ми маємо чіткі цілі для України”, – розповів чиновник.

Гілі назвав ці завдання “коаліції охочих”: захистити безпеку у небі та на морі, сприяти миру на землі (на лінії фронту. – Ред.) й підтримувати українські Збройні Сили, аби “вони стали найсильнішим стримувальним фактором”.

Також міністр повідомив, що “сила заспокоєння” західних країн будуть “відданим та надійним” механізмом безпеки, який би запевнив, що закінчення війни, досягнуте шляхом переговорів, принесе тривалий мир для України, як це обіцяв президент США Дональд Трамп.

Під час засідання “коаліції” матимуть виступи голови штабів оборони Великої Британії та Франції адмірал Ентоні Радакін та генерал Тьєрі Буркхард, які нададуть партнерам оновлену інформацію щодо військового планування. Раніше ці військові мали візит до України.

За словами Гілі, учасники зустрічі зосередяться на тому, як “може працювати оперативне планування коаліції” і як вони зможуть забезпечити свою повну готовність до моменту досягнення мирної угоди.

У скликаній Великою Британією та Францією першій зустрічі “коаліції охочих” на рівні міністрів оборони беруть участь очільники оборонних відомств із 30 держав.

27 березня відбулася зустріч лідерів країн “коаліції охочих”, що тривала дві години. Зеленський запросив союзників в Україну для спільної розробки чіткого плану безпеки на землі, в небі й на морі.

4 квітня у Києві Україна, Франція та Британія обговорили підготовку та стан оперативного планування, щоб у разі припинення бойових дій швидко реалізувати наміри “коаліції охочих”.

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