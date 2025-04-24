Оприлюднено розклад 9-денної жалоби через смерть Папи Римського

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Vatican News.

Кардинали Католицької Церкви затвердили програму так званих «Novemdialis» – дев’яти щоденних Святих Мес за покійного Папу Римського Франциска.

Вони встановили розклад, згідно із яким кожен служитиме свої Месу. Ці євхаристійні служіння відкриті для всіх бажаючих, щодня в них запланована участь різних очіб, залежно від їхнього зв’язку з понтифіком.

Розклад 9-денної жалоби через смерть Папи Римського

Перший день відзначиться похоронною Месою Папи Франциска на площі Святого Петра о 10:00 ранку 26 квітня.

Другий день, неділя, 27 квітня: о 10:30 ранку на площі Святого Петра Месу очолить кардинал П’єтро Паролін, а групу складуть співробітники та вірні Ватикану.

Третій день, понеділок, 28 квітня: о 17:00 у базиліці Святого Петра Месу очолить кардинал Бальдассаре Рейна, Генеральний вікарій Його Святості Римської єпархії, а групу складе Римська Церква.

Четвертий день, вівторок, 29 квітня: о 17:00 у базиліці Святого Петра, Месу очолить кардинал Мауро Гамбетті, архиєрей Папської Базиліки Святого Петра у Ватикані, Капітули Папських Базилік будуть групою на месі.

День п’ятий, середа, 30 квітня: о 17:00 у Базиліці Святого Петра Месу очолить кардинал Леонардо Сандрі, віце-декан Колегії кардиналів, а групу очолить Папська капела.

День шостий, четвер, 1 травня: о 17:00 у Базиліці Святого Петра Месу очолить кардинал Кевін Джозеф Фаррелл, камераріон Святої Римської Церкви, а групу очолить Римська курія.

День сьомий, п’ятниця, 2 травня: о 17:00 у Базиліці Святого Петра Месу очолить кардинал Клаудіо Гуджеротті, почесний префект Дикастерії у справах Східних Церков, а групу очолять Східні Церкви.

Восьмий день, субота, 3 травня: о 17:00 у базиліці Святого Петра кардинал Анхель Фернандес Артіме, почесний пропрефект Дикастерії у справах Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, очолить Месу разом з членами Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя.

Дев’ятий день, неділя, 4 травня: о 17:00 у базиліці Святого Петра кардинал Домінік Мамберті, протодиякон Колегії кардиналів, очолить Месу разом з групою Папської капели.

Виключно кардиналам буде дозволено співслужити Меси, присвячені Папській капелі 30 квітня та 4 травня.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня, у Світлий понеділок, у віці 88 років. Причиною смерті є інсульт і незворотній серцево-судинний колапс. У своїй великодній промові він згадав Україну.

Понтифік заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії – за межами Ватикану, що нетипово для Пап.

Похорон Папи Римського запланований на 26 квітня.

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