Росію сьогодні масовано атакували дрони: вибухало в районі аеродромів і не тільки (фото, відео)

«Новини України – НСН» зібрали інформацію про це і розповідають, що відомо.

Міністерство оборони РФ та представники місцевих адміністрацій повідомили про масштабну атаку дронів, що сталася в ніч на 9 квітня. Атаки були зафіксовані, зокрема, у регіонах, де розташовані військові аеродроми.

Що кажуть у Міноборони РФ

Згідно з інформацією Міністерства оборони росії, в ніч на 9 квітня над 12 регіонами росії, окупованим Кримом, а також над Чорним і Азовським морями було збито більше 160 українських безпілотників. Найбільше дронів знищили над Краснодарським краєм (67) і Ростовською областю (29).

Росію сьогодні масовано атакували дрони: де і що вибухало

Голова Північної Осетії Сергій Меняйло зазначив, що системи протиповітряної оборони знищили 15 безпілотників у Моздокському районі, де знаходиться військовий аеродром. За його словами, жертв та руйнувань вдалося уникнути.

Крім того, російські телеграм-канали повідомляють про атаки дронів на Краснодарський край та авіабазу «Енгельс» у Саратовській області.

Аеропорти у Владикавказі та Грозному закривалися, оголошувався план “килим”.

В Оренбурзькій області виконувач обов’язків губернатора Євген Солнцев доповів, що в його регіоні безпілотники атакували військовий аеродром. Він заявив, що всі БпЛА були знищені, і жертв не було.

За даними видання Astra, атака була націлена на аеродром «Оренбург-2». Також зазначено, що вдалося зафіксувати фото з димом після нападу в Моздоку, яке було зроблено приблизно за шість кілометрів від авіабази.

Місцеві жителі підтверджують, що атака дійсно була спрямована на аеродром, і нагадують, що раніше в червні 2024 року аеродром «Моздок» вже зазнавав пошкоджень внаслідок атак.

Момент нічних вибухів поблизу Таганрога Ростовської області потрапив на відео.

Також безпілотники вночі атакували Сердобський район Пензенської області, де є арсенал ракетного та артилерійського озброєння

“Близько 21.00 наші сили протиповітряної оборони збили два БпЛА у Сердобському районі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Руйнувань також не було”, – написав очільник області напередодні ввечері

За відкритими даними, у Сердобському районі є арсенал ракетного та артилерійського озброєння військової частини 58661-90 (колишня військова частина 83368). Ймовірно, він міг стати однією з цілей сьогоднішньої атаки. Точної інформації поки що немає.

Це той самий арсенал, про який раніше повідомляла ASTRA, вже зазнавав атаки у жовтні минулого року. Тоді на території арсеналу сталася пожежа. Від Сердобська до кордону з Україною близько 700 км.

Також дрони атакували Нижегородську область.

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін повідомив про відбиття атаки БПЛА “над промисловою територією одного з районів”.

За його словами, жертв та руйнувань немає.

Крім того, гучно було у Бєлгородській області. Видання Astra повідомляє, що тут були поранені підполковник МВС та ще двоє поліцейських. Також поранення отримали 2 військовослужбовці та 2 цивільних, повідомив голова району.

У повідомленні сказано, що у ніч на 9 квітня безпілотники атакували службовий автомобіль МВС РФ у Бєлгородській області в Червоній Ярузі Бєлгородської області. В автомобілі перебували начальник відділу з питань антитерористичних заходів, підполковник поліції В’ячеслав Пойлов і лейтенант внутрішньої служби Микита Аношин. Обидва отримали поранення. Тієї ж ночі безпілотник поранив ще одного прапорщика поліції.

У зведенні Міноборони РФ Нижегородська область не фігурує як об’єкт нападу.

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