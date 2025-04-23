«США стали краще розуміти Росію», – заявив держсекретар Рубіо і попередив Україну про більш жорсткі умови у разі зриву мирних переговорів під керівництвом Америки зараз.

Про це інформують «Новини України – НСН» з посиланням на оприлюднене відео заяви Марко Рубіо 23 квітня.

Що заявив держсекретар Рубіо

США стали набагато краще розуміти позицію рф щодо України після проведення двосторонніх консультацій, — заявив Марко Рубіо

Крім того, він сказав, що силового рішення завершення війни немає, а Україні загрожують ще більш жорстокі умови у переговорному процесі, якщо вона відмовиться від того, що пропонується зараз.

Військового вирішення цієї війни немає. Треба бути відвертими. Росія не збирається просто захопити Україну і взяти всю країну. А Україна не зможе відтіснити їх назад до позицій до 2014 року. Ми залучені в процес розуміння позиції росії. Тепер ми краще її розуміємо, тому що вперше за три роки провели з ними переговори, – заявив очільник Держдепу

Якщо переговори під керівництвом США зазнають невдачі, Україна може опинитись у незручному становищі в майбутньому та отримати від рф більш жорсткі умови миру, – наголосив він

Він повторив при цьому свою більш ранню заяву: “Якщо нічого не вийде, Америці, можливо, доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що “у світі відбувається багато важливих речей””.

Висловився політик і щодо долі НАТО.

НАТО має бути справжнім оборонним альянсом, а не союзом США та “жменьки молодших партнерів”, які не виконують свою частину роботи , – сказав держсекретар Рубіо

Нагадаємо, Марко Рубіо мав бути присутнім сьогодні на переговорах у Лондоні щодо миру в Україні. Але раптово скасував візит після заяви Зеленського про те, що Україна ніколи не визнає юридично Крим російським.

В результаті переговори були скасовані у тому форматі, у якому вони були заплановані. Їх рівень понизився, і зустріч відбулася на рівні радників нацбезпеки. А досягненням стала лише домовленість про подальші консультації…

Раніше, нагадаємо, ми повідомляли: США готові вийти з переговорів про мир в Україні вже через лічені дні – Рубіо