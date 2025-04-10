Трамп призупинив тарифи, але не для всіх – що про це відомо і які причини

Трамп призупинив тарифи проти переважної більшості країн. Введення мит поставлено на паузу довжиною 90 днів. Після цього рішення усі попередні прогнози, у тому числі і щодо вартості нафти, можна множити на нуль. Ситуація змінилася. Про таке кажуть експерти.

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.

Отже, введення мит, яке викликало шок у всього світу і завалило фондові ринки, призупинено. Таке рішення несподівано ухвалив президент США Дональд Трамп. Про це стало відомо увечері 9 квітня.

Трамп призупинив тарифи, але не для всіх

90-денна пауза на введення мит США не поширюється на Китай, Канаду та Мексику.

Проти Канади і Мексики, як і раніше, діятимуть 25%-ні тарифи.

А от з Китаєм особлива ситуація. Трамп оголосив підвищення ставок ввізного мита на ввесь імпорт з Піднебесної до 125 відсотків. Згідно зі зробленим Трампом у середу, 9 квітня, дописом у соцмережі Truth Social, причиною такого кроку став “брак поваги”.

З огляду брак поваги, який Китай продемонстрував до світових ринків, я підвищую мито, що стягується з Китаю Сполученими Штатами, до 125 відсотків, з негайним набуттям чинності. У якийсь момент, сподіваюсь, у найближчому майбутньому, Китай зрозуміє, що дні обкрадання США та інших країн більше не будуть (…) прийнятними, – написав Трамп

Нагадаємо, раніше цього дня уряд Китаю оголосив запровадження нових ставок ввізного мита на американський імпорт у розмірі 50 відсотків на додачу до раніше ухвалених 34-відсоткових тарифів, тож уже 10 квітня набудуть чинності тарифи на всі товари зі США загальним розміром 84 відсотки.

У мінфіні КНР також наголосили, що Пекін вживатиме “твердих і рішучих” кроків задля захисту своїх інтересів.

Чому Трамп призупинив тарифи для інших

Трамп наголосив, що зважаючи на те, що понад 75 країн викликали представників США, щодо розв’язання питання мит, він санкціонував 90-денну паузу на запровадження нових американських мит, а також оголосив суттєве зниження взаємних тарифів упродовж цього періоду на 10 відсотків, що так само негайно набуває чинності.

Голова Міністерства фінансів США Скот Бессент пояснив, що американський президент Дональд Трамп ввів 90-денну паузу у тарифній системі, оскільки понад 75 країн висловили бажання вести переговори, а це займе деякий час.

Про це повідомляє Reuters.

Так, на запитання, чому Трамп запровадив перерву зараз, Бессет пояснив, що це сталося через кількість заявок від країн для урегулювання питання.

“До нас звернулося понад 75 країн, і я думаю, що після сьогоднішнього дня їх буде ще більше. Тож це просто проблема обробки. Кожне з цих рішень буде індивідуальним. Це займе деякий час, і президент Трамп хоче бути особисто залученим до цього процесу. Ось чому ми отримали 90-денну паузу”, – йдеться в повідомленні

Разом із тим Бессент заявив, що Трамп створив для себе максимальні важелі впливу на переговори.

“Ми були просто приголомшені, приголомшені реакцією здебільшого наших союзників, які хочуть приїхати і вести переговори в дусі доброї волі. Тому ми очікуємо, що вони прийдуть з найкращими пропозиціями”, – заявив глава Мінфіну США

Крім того, він прокоментував ситуацію з тарифами щодо Китаю.

“У нас з ним була довга розмова в неділю, і це була його стратегія з самого початку. І можна навіть сказати, що він поставив Китай у погане становище. Вони відреагували. Вони показали себе світові поганим актором”, – сказав Бессент

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