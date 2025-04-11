Трамп заявив, що «бачить прогрес» у завершенні війни, а посол США в Україні раптово йде у відставку

Американський президент Дональд Трамп заявив, що «бачить прогрес» у завершенні війни в Україні. У Держдепі назвали єдиний пункт, який може зараз розглядатися. А посол США в Україні Бріджит Брінк раптово йде у відставку.

Про це інформують «Новини України – НСН».

Трамп заявив, що «бачить прогрес» у завершенні війни в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у Вашингтоні намагаються зупинити війну, яку РФ веде проти України, і “бачать прогрес”.

Ми прагнемо зупинити цю війну. Щотижня гине 2500 і більше молодих людей. І росіяни, і українці. Вони не американці, але вони люди. Ми намагаємося це зупинити, – заявив американський лідер

Трамп висловив сподівання, що скоро вдасться покласти край бойовим діям в Україні. Крім того, він вкотре наголосив, що повномасштабної війни б не було, якби він був президентом США у 2022 році..

Це так безглуздо і жахливо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Але це сталося, і нам видали цю картку. І я думаю, ми це зупинимо. Нам треба діяти. Маємо це зробити. Треба рухатися швидше. Як і з заручниками ХАМАС у нас є прогрес, – додав він

У Держдепі назвали єдиний пункт, який можна зараз обговорювати

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що єдиний пункт, який може зараз обговорюватись на переговорах із Росією – це припинення вогню.

Інші теми не розглядатимуться, поки не припиняться бойові дії. Про це Брюс сказала під час пресконференції.

“Це м’ясорубка. І нічого іншого не може бути обговорено для досягнення результату, доки не припиняться стрілянина і вбивства. Все наше керівництво, зокрема президент Трамп і держсекретар Рубіо, публічно дали зрозуміти, що стоїть на кону… Це динаміка, яка не буде вирішена військовим шляхом”, – заявила Брюс

Вона також підкреслила, що США уважно стежитимуть за поведінкою Росії.

Посол США в Україні Бріджит Брінк раптово йде у відставку

Минулого тижня вона стала об’єктом критики після заяви щодо удару по Кривому Рогу, коли не вказала, хто саме запустив смертоносну ракету.

Наступного дня посольство США оприлюднило заяву солідарності з українцями в день жалоби, а Брінк уточнила, що атаку здійснила Росія.

Державний департамент США вже підтвердив відставку посла Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, яка обіймала посаду з травня 2022 року.

Речниця Держдепу Таммі Брюс заявила, що Брінк вирішила завершити свою місію, підкресливши її внесок у двосторонні відносини у складний період для України.

Попри те, що Держдеп зазвичай утримується від коментарів щодо особистих кадрових рішень, у цьому випадку речниця наголосила на повазі до професіоналізму Брінк.

Ми щиро дякуємо їй за службу і бажаємо успіху надалі. Водночас це нагода нагадати, що наш фокус залишається незмінним ‒ на результатах і спільній роботі з Україною, ‒ зазначила Брюс

Видання Financial Times з посиланням на джерела повідомляє, що таке рішення Брінк прийняла внаслідок політичних розбіжностей з адміністрацією лідера Дональда Трампа.

Видання пише, що на Брінк чинився тиск з боку високопосадовців з адміністрації Трампа. Вони сумнівалися в її готовності підтримувати нову стратегію Білого дому щодо України.

Політичний курс Трампа значно відрізняється від підходу адміністрації Байдена, яка виділяла Україні військову та фінансову підтримку, а також запроваджувала санкції проти Росії.

За словами західних дипломатів у Києві, Брінк із початку повномасштабного вторгнення Росії була ключовою захисницею України як на офіційному рівні, так і неформально.

Один із них схарактеризував її як сильну особистість і серйозного дипломата, зазначивши, що “тиск з боку адміністрацій Трампа та Зеленського негативно на ній позначився”.

Офіційні особи України вважали Брінк надто критичною до них, особливо щодо боротьби з корупцією.

Також видання пише, що заяви посла США помітно змінилися, ставши ближчими до позиції Трампа та більш критичними щодо України.

Журналісти Financial Times проаналізували дописи Брінк у соцмережах. Вони виявили суттєві зміни в її риториці після інавгурації Трампа.

Упродовж 75 днів до вступу нового президента на посаду вона 53 рази публічно критикувала Росію та її війну проти України. Однак за 75 днів після цього згадала Росію лише п’ять разів.

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