Українські танки заїжджають на територію Бєлгородської області – відео від ЗСУ

В ЗСУ показали відео, як українські танки вільно заїжджають на територію Бєлгородської області попри наявність біля кордону захисних укріплень, на які росіяни витратили мільярди.

Відео оприлюднили сьогодні у 225 ОШП, передають “Новини України – НСН“.

Після нашої операції на Курщині росіяни “зробили висновки”: посилили усі кордони, щоб унеможливити повторний прорив в іншому місці. У Бєлгородській області витратили понад 10 мільярдів рублів на “сучасні й надійні фортифікації”… Що з обличчям, росіяни? – йдеться у повідомленні Захисників

Українські танки заїжджають на територію Бєлгородської області: відео

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