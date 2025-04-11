За декілька хвилин до смерті зробили останнє фото: глава підрозділу Siemens з родиною загинули в авіатрощі у Нью-Йорку

Глава підрозділу Siemens з родиною загинув в авіатрощі у Нью-Йорку 10 квітня. Гвинтокрил, на якому перебувало шестеро людей, впав у річку Гудзон. Ніхто не вижив. Оприлюднено відео моменту падіння. А також останні фото родини, зроблені за декілька хвилин до смерті.

Про це з посиланням на низку ЗМІ інформують «Новини України – НСН».

Глава підрозділу Siemens з родиною загинув в авіатрощі у Нью-Йорку

Як стало відомо, внаслідок авіатрощі загинув керівник іспанського підрозділу компанії Siemens Агустін Ескобар, його дружина та троє дітей віком від 4 до 11 років. Родина вирушила на літню екскурсію…

Загинув також пілот, інформації про особу якого наразі немає.

Інцидент стався 10 квітня близько 15:30 за місцевим часом під час оглядового польоту. Туристичний гелікоптер Bell 206, який курсував уздовж Манхеттена, зазнав катастрофи та впав у річку неподалік Нижнього Манхеттена, на боці Нью-Джерсі-Сіті.

Транспортний засіб вилетів з вертолітного майданчика на Волл-стріт. Гелікоптер дістався мосту Джорджа Вашингтона, повернув на південь і розбився.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи подію, висловив співчуття рідним загиблих і пообіцяв, що розслідування буде прозорим і оперативним. Він зазначив, що відеозапис аварії “жахає”, а міністр транспорту США Шон Даффі вже координує дії відповідних служб.

Загиблі були громадянами Іспанії, і Міністерство закордонних справ Іспанії вже підтвердило втрату та підтримує контакт із родичами постраждалих.

Оприлюднено відео моменту падіння і фото, зроблені за декілька хвилин до смерті

У соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як гелікоптер раптово втрачає керування, перевертається в повітрі й майже вертикально падає у воду.

За даними платформи FlightRadar, повітряне судно до аварії вже кілька разів здійснювало подібні туристичні маршрути, злітаючи з майданчика в Нижньому Манхеттені.

Також ЗМІ оприлюднили останні фото родини, зроблені поруч з гелікоптером, а також в салоні гелікоптера перед вильотом.

На світлинах щасливі обличчя людей, які навіть не підозрюють помруть через декілька хвилин…

Яка причина катастрофи гелікоптеру у Нью-Йорку

Офіційно причину авіатрощі не оприлюднювали.

Видання Associated Press пише, що причиною аварії вертольота в Нью-Йорку могла стати технічна несправність

Видання з посиланням на адвоката Джастіна Гріна пише, що гвинти гвинтокрилуа, ймовірно, вдарилися об хвостову штангу, внаслідок чого вона розсипалася на шматки, а кабіна пілота впала в Гудзон.

“Немає жодних ознак того, що вони керували гелікоптером. Жоден пілот не зміг би уникнути аварії, якби ліфти були втрачені. Це як камінь, що падає на землю”, – сказав він

З 1997 року в аваріях вертольотів у Нью-Йорку загинуло щонайменше 38 людей.

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