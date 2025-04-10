Жінка, яка задонатила для України 51 долар, тепер на волі: Росія і США провели обмін заручниками

Росія і США провели обмін заручниками сьогодні, 10 квітня. Обмін відбувся після перемовин делегацій двох країн в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє Wall Street Journal, передають «Новини України – НСН».

Росія і США провели обмін заручниками

Обмін прокоментував директор ЦРУ Джон Реткліфф.

«Цей обмін демонструє важливість збереження відкритих ліній зв’язку з Росією, попри глибокі проблеми у наших двосторонніх відносинах. Хоча ми розчаровані тим, що інших американців продовжують незаконно утримувати в Росії, ми розглядаємо цей обмін як позитивний крок і будемо продовжувати працювати над їхнім звільненням», – зазначив Реткліфф

Жінка, яка задонатила для України 51 долар, тепер на волі

В межах обміну Росія звільнила Ксенію Кареліну – жінку, яка має громадянство США та Росії та яка була засуджена за держзраду через донати на підтримку України. Так, у 2024 році Кареліну засудили до 12 років колонії суворого режиму за те, що вона пожертвувала американській благодійній організації менш ніж 100 доларів на допомогу Україні.

34-річна Кареліна переїхала до США у 2015 році, вийшла заміж за громадянина США та отримала громадянство США у 2021 році. Її затримали в Єкатеринбурзі в січні за підозрою в дрібному хуліганстві. Втім, згодом справу перекваліфікували – жінку звинуватили у держзраді, оскільки та перерахувала 51 долар українському фонду Razom, яка допомагає людям, постраждалим від війни.

За версією ФСБ РФ, ці кошти нібито були спрямовані на закупівлю спорядження, боєприпасів та іншого для Збройних сил України.

Кого віддали США?

Водночас США звільнили чоловіка із громадянством Росії та Німеччини Артура Петрова, якого затримали у 2023 році на запит Сполучених Штатів. У США чоловіка звинувачують в імовірній контрабанді мікроелектроніки.

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