Акції в АТБ “Економія” з 9 до 15 квітня: у супермаркетах діє акція, в рамках якої можна придбати багато товарів дешевше, ніж зазвичай.

Цього тижня мережа супермаркетів пропонує суттєві знижки на ковбасу, сир, олію, курятину, молочну продукцію, чай, каву, шоколад, напівфабрикати, рибу, морепродукти, консерви, солодощі, снеки, десерти, алкогольні і безалкогольні напої та багато інших товарів, у тому числі і непродовольчих, таких як миючі засоби, засоби гігієни тощо.

Новини України – НСН публікують пропозиції від АТБ в рамках акції “Економія“. Адміністрація мережі супермаркетів нагадує, що акції діють за наявності товару на полицях конкретного магазину.

Акції в АТБ “Економія” з 9 до 15 квітня – усі пропозиції

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