Акції в АТБ 7 днів з 10 до 16 квітня – мережа супермаркетів пропонує величезну кількість непродовольчих товарів за доступними цінами. Це сувеніри і подарунки до свят, посуд, одяг, взуття, побутова хімія, косметика, техніка, товари для дому і відпочинку, іграшки, книжки, канцелярія тощо.
НСН публікує пропозиції від АТБ в рамках акції 7 днів. Можна придбати велику кількість різноманітних товарів за доступною ціною.
Увага! Адміністрація мережі супермаркетів нагадує, що акції діють тільки за наявності товару.
Акції в АТБ 7 днів з 10 до 16 квітня – усі пропозиції
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