Гроші, зброя, пільгові тарифи на газ, вступ до ЄС: головні заяви Дениса Шмигаля 11 квітня

У п’ятницю 11 квітня відбулося чергове засідання Уряду України. Оприлюднено головні заяви Дениса Шмигаля. Серед них такі питання, як гроші, зброя, пільгові тарифи на газ, вступ до ЄС тощо.

«Новини України – НСН» розповідають, про що сказав сьогодні прем’єр-міністр України.

Вступ до ЄС, безвіз

Цього тижня урядовою командою працювали в Брюсселі. Провели 10-те засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

У 2025-му році маємо амбітний план щодо переговорів про наше членство в ЄС. Хочемо відкрити паралельно всі шість переговорних кластерів.

Україна максимально швидко пройде шлях до повноправного членства в ЄС. Вже маємо 81% виконання Угоди про асоціацію за нашими зобов’язаннями. Інтегруємося в Єдиний європейський ринок.

Вже цього року плануємо створити чітку юридичну рамку щодо повної конфіскації російських заморожених активів.

Домовилися з ЄС про продовження “транспортного безвізу”. Він буде працювати до кінця 2025 року.

Найближчими тижнями посилимо діалог з європейськими союзниками щодо “торговельного безвізу”.

Гроші

Під час візиту в Брюссель підписали п’ять угод з європейськими партнерами

Три з ЄІБ, який виділить додаткові 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Ще дві угоди стосуються спільних закупівель медпрепаратів та вакцин, а також приєднання України до компонентів Copernicus Programme, що сприятиме розвитку нашої космічної галузі.

Україна отримала 1 млрд євро від заморожених російських активів. Це вже третій такий транш від ЄС. Загалом від початку року отримали від Європи 5 млрд євро саме за рахунок прибутків від російських активів.

Зброя

Ключовим питанням спільного порядку денного залишається переозброєння Європи, виробництво та закупівля зброї для України.

З європейськими лідерами ми говорили про додаткову закупівлю 2 млн снарядів для наших Сил безпеки й оборони.

Будуємо новий ОПК, який здатен захистити не тільки Україну, але і країни Європи. Виробництво на території України – це ключовий компонент програми.

Тепер українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до 8 млн грн на створення та розширення свого виробництва. Буде працювати механізм співфінансування 50 на 50.

Для виробників компонентів безпілотників працюють ще кращі умови: 70% дає держава і лише 30% має інвестувати сам виробник.

Це частина програми “Зроблено для перемоги”, на яку в бюджеті передбачено 1 млрд грн.

Пільгові тарифи на газ

Сьогодні затверджуємо постанову за якою постачання природного газу за режимом ПСО для підприємств теплопостачання буде продовжено до 31 жовтня цього року. Це означає збереження пільгових цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ.

Наприкінці березня Уряд також продовжив пільгові ціни на газ для населення. Відповідно, тарифи на тепло, гарячу воду і газ будуть і надалі без змін.

Субсидії

Субсидії на неопалювальний сезон будуть перепризначені автоматично абсолютній більшості тих, хто їх зараз отримує.

Дотації

Розподіляємо 1,5 млрд грн додаткової дотації для тих громад та регіонів, які цього найбільше потребують:

500+ млн грн виділяємо для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Херсонської областей на оплату комунальних послуг у медичних закладах.

Майже 1 млрд грн виділяємо тим громадам, які мають менше коштів від ПДФО, а також від плати за землю та єдиного податку.

Вдячні всім, хто захищає нашу державу на фронті та всім, хто працює аби зробити її сильною. Слава Україні! – сказав Денис Шмигаль

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