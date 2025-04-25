5 вимог Києва до мирної угоди оприлюднила газета The Telegraph

Газета The Telegraph оприлюднила п’ять вимог Києва до мирної угоди. Про що йдеться.

5 вимог Києва до мирної угоди

За даними журналістів, вони свідчать про те, що суттєві розбіжності з планом Вашингтона, який з’явився цього тижня, все ще залишаються.

Про це розповідають «Новини України – НСН».

«В центрі вимог – наполягання на тому, щоб Крим – українська земля, анексована силами Путіна у 2014 році, – офіційно не визнавалася російською. Визнання російського контролю там порушило б центральний принцип міжнародного права – жодна країна не може анексувати територію іншої – і порушило б українську конституцію», – пише медіа.

План вимог, з якими ознайомилася The Telegraph, чітко показує, що Україна сподівається фактично позбавити будь-якого офіційного міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом або іншими окупованими територіями.

Перший і другий пункти зосереджені на тому, щоб будь-яку мирну угоду висвітлити як таку, що «ґрунтується на міжнародному праві, а не на капітуляції», з конкретним попередженням щодо можливого вторгнення Китаю на Тайвань.

Вони також наголошують на важливості чітких «гарантій безпеки» як ціни за будь-яку майбутню мирну угоду, згідно з якою Україна передасть територію Росії, навіть на тимчасовій основі.

Видання зазначає, що третій пункт передбачає, що Україна має бути в центрі мирного процесу, а четвертий пункт служить попередженням як для США, так і для НАТО про те, що дозвіл Росії контролювати Крим дає їй змогу погрожувати не лише нападами на Україну, а й на чорноморських союзників – Туреччину, Румунію та Болгарію.

П’ятий пункт чітко визначає, що Росії не можна дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності українських збройних сил або оборонно-промислової бази.

Київ офіційно не оприлюднював такий перелік вимог. Проте раніше представники влади озвучували подібні застереження щодо потенційної угоди.

Ще новини УкраЇни: Що буде з українськими біженцями в ЄС після припинення вогню – варіанти в різних країнах