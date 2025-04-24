Більше не 220 вольт в мережі – в Україні змінюється стандарт напруги

В Україні змінюється стандарт напруги в електромережі. З 1 липня 2025 року він офіційно буде становити 230 вольт замість звичних 220 вольт.
В Україні змінять стандарт напруги
Про це йдеться у постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, передають “Новини України – НСН”.
Одне з ключових нововведень полягає в тому, що будуть встановлені межі допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В. Тобто йдеться про ±10% від номінального значення 230 В.
“Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори. Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності – електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності”, – заявили в НКРЕКП.
Стрибки напруги
Стрибки напруги – часте явище, яке негативно впливає на електромережі та побутову техніку в домі. Стрибки напруги можуть впливати на роботу техніки в домі
Коли показники напруги низькі, то електроприлади можуть просто не увімкнутися. Коли стрибок напруги великий, відбувається пробій в ізоляції, тому техніка може виходити з ладу. Існує великий ризик виникнення пожежі.
Як захистити побутову техніку від стрибків напруги – корисні поради
1. Щоб захистити себе від негативних наслідків стрибків напруги, можна скористатися такими способами:
2. Користуєтесь приладами рідко – вимикайте їх із розетки: наприклад, якщо ви не користуєтесь щодня пральною машинкою, її краще не вмикати в електромережу. Особливо важливо запам’ятати це правило і використовувати його тоді, коли ви їдете у відпустку або надовго відлучаєтеся з дому.
3. Використовуйте стабілізатор або реле напруги: коли реле напруги фіксує перепад напруги, воно вимикає увімкнені в нього прилади, а потім подає сигнал, що техніку можна увімкнути. А ось стабілізатор допомагає скоригувати рівень напруги і захистити прилад від перегорання.
4. Придбайте генератор: такий варіант найкращий для власників приватних будинків, однак є такі генератори, які підходять і для квартир. Їх можна використовувати як джерело резервного живлення, коли немає світла або є перепади напруги.
5. Встановіть пристрій безперебійного живлення (UPS): цей автоматичний пристрій дозволяє побутовій техніці, яка до нього приєднана, певний час працювати від акумулятора. Комфортно, коли часто вимикається світло чи є перепади напруги.
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