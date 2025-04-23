Чи розглядатимуть у ВР питання зниження мобілізаційного віку – відповів Стефанчук

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук заявив, що уряд не розглядатиме питання зниження мобілізаційного віку. Він наголосив, що ЗСУ і воюють заради молодих людей та їх життя тут

Про це він розповів в ефірі Громадського радіо, передають “Новини України – НСН“.

За його словами, пріоритетом залишається перемога України та збереження державності. Однак Верховна Рада не розглядатиме питання щодо зниження мобілізаційного віку. Адже парламент уже здійснив кроки, знизивши мобілізаційний вік з 27 до 25 років, і надається можливість укладати контракт зі ЗСУ для добровільної участі у захисті країни.

Стефанчук наголосив, що парламент не буде змінювати призовний вік та “гратися” з ним. Оскільки, за його словами, важливо думати не лише про оборону, а й про майбутнє України. Мовляв, в ЗСУ воюють заради цих молодих людей, щоб вони мали можливість жити та розвивати свою країну в мирному майбутньому.

У ВР не розглядатимуть питання зниження мобілізаційного віку

“Той “золотий фонд” України, кому зараз від 0 до 18 років, саме вони відбудовуватимуть країну після перемоги. “Я думаю, що парламент не буде повертатися до цього питання – щодо зниження віку мобілізації”, – зазначив він.

Як відомо, у квітні 2024 року в Україні підписали закон щодо зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Водночас варто зазначити, що тема мобілізації в Україні з 18 років дедалі активніше обговорюється у публічному просторі. Зокрема, на цьому наполягають й західні партнери.

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