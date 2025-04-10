Яйця по 17 гривень для ЗСУ – обрали запобіжний захід ексдиректору компанії-контрагента

Суд обрав запобіжний захід ексдиректору компанії «Актив компані» Валерію Мелешу. Фірма мала контракт із Міністерством оборони України та постачала військовим яйця по 17 гривень за штуку.

Про обрання запобіжного заходу повідомляють “Новини України – НСН”.

Відомо, що Мелешу призначили заставу у розмірі 1,2 млн грн. У разі її внесення на фігуранта буде покладено низку обов’язків.

Обрали запобіжний захід ексдиректору компанії-контрагента

Так, він повинен буде:

прибувати за викликом та не відлучатися за межі місця проживання, крім поїздок до Києва;

утриматися від спілкування зі свідками;

повідомляти про зміну місця проживання;

здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Як повідомлялося, що скандал із закупівлями продуктів для ЗСУ стався у січні 2023 року. Тоді ЗМІ вдалося з’ясувати, що Міноборони уклало угоду з «Актив компані» на 13,16 млрд грн. для забезпечення харчування частин ЗСУ.

За документами ціна одного курячого яйця складала 17 гривень.

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