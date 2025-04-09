ЗСУ взяли в полон двох китайських громадян на Донеччині. Один полонений з Китаю розповів, як опинився на війні в Україні..

Полонений з Китаю розповів, як потрапив на війну в Україну

Китайський громадянин, якого взяли у полон ЗСУ під час боїв поблизу Білогорівки, розповів, що вступив до армії РФ через посередника в КНР, заплативши за це 300 тисяч рублів. Його мотивували обіцянки російського громадянства, а військовий вишкіл він проходив в окупованій Луганській області без перекладача.

Про це повідомив відділ комунікацій ОТУ “Луганськ”, передають “Новини України – НСН”.

Зі слів китайського полоненого, до російської армії він долучився через посередника в КНР. Для цього він заплатив 300 тисяч рублів.

Він повідомив, що проходив підготовку на тимчасово окупованій території Луганської області у складі групи, сформованої з громадян Китайської Народної Республіки. Підготовка включала базові військові навички та проводилась без перекладача – із застосуванням жестів і мобільного телефона.

Виявилося, з його слів, що основною мотивацією його бажання стати військовослужбовцем було отримати громадянство російської федерації. Також він зазначив, що деякі учасники групи мали проблеми із законом у КНР.

Через мовний бар’єр він не повною мірою орієнтувався в обстановці під час штурмових дій. У ході бою група зазнала втрат і, не маючи можливості продовжувати опір, вирішила здатися.

Наразі вказаний громадянин співпрацює зі слідчими органами. Його особу та громадянство підтверджено. За його словами, родина знала про наміри поїхати до рф, однак офіційно він виїхав як турист.

Також у відділі комунікацій ОТУ “Луганськ” наголосили, що Україна суворо дотримується положень Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. З полоненим громадянином КНР проводяться всі необхідні слідчі та процесуальні дії.

Військові також уточнили, що під час боїв у районі Білогорівки бійці 81-ї окремої механізованої бригади взяли в полон трьох військовослужбовців противника. Серед них виявився громадянин Китайської Народної Республіки.

Його затримали під час бойових дій, коли штурмова група противника, опинившись під вогневим тиском внаслідок дій українських воїнів, зокрема операторів БПЛА, ухвалила рішення здатися.

Як повідомлялося, що під час бою в Донецькій області українські військові взяли в полон двох двох китайських громадян, які воювали у складі російської армії. Україна має їхні документи, банківські картки та особисті дані.

Президент Зеленський доручив міністрові закордонних справ Андрію Сибізі негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Міністерство закордонних справ уже викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб отримати пояснення. Сибіга наголосив, що китайці, які воюють у складі російської армії, ставлять під сумнів проголошену позицію КНР щодо миру та підривають авторитет Пекіна як постійного члена Ради Безпеки ООН.

Своєю чергою Китай розпочав перевірку інформації про можливу участь двох своїх громадян у війні проти України на боці російської армії в Донецькій області.

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