Повторна ВЛК для обмежено придатних – про крайній строк нагадали в Міноборони

У Міністерстві оборони України назвали крайній термін повторного проходження ВЛК для обмежено придатних.

Повторна ВЛК для обмежено придатних – коли дедлайн

До 5 червня цього року всім обмежено придатним потрібно повторно пройти військово-лікарську комісію. Це обов’язок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України, передають “Новини України – НСН”

Ззначається, що, згідно з законом, процедура є обов’язковою.

Що потрібно зробити:

1. Отримати направлення на ВЛК: через застосунок “Резерв+” або в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (особисто);

2. Пройти комісію у медзакладі;

3. Отримати нове рішення: придатний або непридатний.

“Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом”, — наголосили у Міноборони.

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