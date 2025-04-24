Росія запропонувала не захоплювати всю Україну, і це велика поступка – Трамп

Президент США Дональд Трамп зробив сьогодні, 24 квітня, низку нових заяв про війну та про перспективу переговорів щодо миру. Він прокоментував масований удар по Україні. А ще заявив, що Росія запропонувала не захоплювати всю територію України. І це, мовляв, вже велика поступка.

Росія запропонувала не захоплювати всю територію України

На запитання журналіста про те, які поступки вже зробила Росія для досягнення миру, Дональд Трамп заявив, що припинення війни та відмова від загарбання всіх територій України є, на його думку, “досить великою поступкою”.

“Поступка Росії – це припинення війни й відмова від захоплення всієї України”, – сказав президент США.

Дональд Трамп озвучив свої вимоги до Росії

Трамп висловив переконання, що Україна і Росія “хочуть миру, але вони повинні сісти за стіл переговорів”.

“Ми дуже довго чекаємо. Вони повинні сісти за стіл переговорів. І я думаю, що ми отримаємо мир”, – додав він.

Трамп також сказав, що у повномасштабній війні Росії проти України кожного тижня гинуть “5000 молодих людей”, яких потрібно врятувати, і йому “не подобається, що це займає багато часу”.

“Але я думаю, що вони обидва хочуть укласти мир. Я в це вірю. Між ними багато ненависті, багато сильної неприязні, багато недовіри. Але я думаю, що ми це зробимо, я сподіваюся, що ми це зробимо заради багатьох молодих людей, які гинуть”, – сказав президент США.

Трамп про “дедлайн” щодо досягнення миру

Далі він заявив, що в нього є “власний крайній термін”, до якого потрібно досягти “миру” між Україною та Росією.

“У нас є крайній термін. І після цього наше ставлення (до “мирного врегулювання”. – Ред.) буде зовсім іншим, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси це зробити (досягти “миру”. – Ред.)”, – підсумував Трамп.

Раніше президент США заявив, що “не задоволений” російськими ракетними ударами по Києву, які забрали життя щонайменше 12 людей, звернувся до господаря Кремля: “Владіміре, зупинись!”

Право України на власну армію

За інформацією ЗМІ, США також вимагатимуть від росії визнати право України на власні збройні сили та оборонну промисловість у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

“Це питання порушить спецпосланник президента США Стів Уіткофф під час майбутньої зустрічі з Володимиром Путіним”, – заявило джерело.

У агентстві наголошують, що згода на оснащену й укомплектовану належним чином армію, як того вимагають Україна та її європейські союзники, означатиме, що Путіну доведеться відмовитися від однієї з проголошених ним цілей повномасштабного вторгнення – так званої “демілітаризації України”.

Повернення ЗАЕС Україні

Також адміністрація Дональда Трампа вважає, що РФ має повернути Україні Запорізьку АЕС, яку окупанти захопили на початку свого повномасштабного вторгнення. У такому разі США зможуть контролювати цей об’єкт.

Якщо ЗАЕС після завершення війни залишиться на підконтрольній Україні території, то нею зможуть керувати Сполучені Штати. Електроенергію, яку вироблятиме АЕС, зможуть надавати обом сторонам.

Джерела видання, які повідомили про цю позицію США, додали, що деталі планів ще не завершені та можуть змінитися.

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