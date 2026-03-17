Розширено критерії визначення підприємств критично важливими для ЗСУ

Розширено критерії визначення підприємств критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зміни передбачають доповнення чинних критеріїв новою категорією підприємств. Йдеться про компанії, які виконують контракти з командуваннями видів або окремих родів сил ЗСУ щодо перевезення військових вантажів, ремонту, утримання та експлуатації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових, а також закупівлі товарів оборонного призначення для їх обслуговування.

«Розширення критеріїв дозволить підтримати підприємства, які забезпечують логістику, ремонт та технічне обслуговування оборонної техніки, і тим самим сприятиме стабільному функціонуванню сектору оборони», – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Рішення дозволить забезпечити стабільну роботу підприємств, які виконують важливі оборонні завдання та безпосередньо підтримують діяльність Збройних Сил України.

Читайте також: Які професії у війську найчастіше обирають добровольці