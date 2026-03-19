Скільки військових планує рекрутувати росія у 2026 році – відповів Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, скільки військових планує рекрутувати росія до кінця 2026 року.

Про це інформують «Новини України – НСН».

Сирський розповів, скільки військових планує рекрутувати росія у 2026 році

Сирський повідомив, що у 2026 році росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. За його словами, це означає одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.

За його словами, іІз покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті.

«Провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань — посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони», – зазначив Головком ЗСУ.

Олександр Сирський також заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій.

«Є проблемні питання — визначили конкретні рішення і терміни їх виконання. Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів. Дякую всім, хто працює над зміцненням нашої оборони — військовим, інженерам, представникам місцевої влади», – заключив Головнокомандувач ЗСУ.

