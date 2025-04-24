“Тільки Трамп може закінчити війну, і Україні доведеться піти на поступки” – президент Польщі Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив. що тільки Дональд Трамп може закінчити війну. Він вважає, що для можливої мирної угоди потрібен компроміс і Україні доведеться піти на поступки.

Про це він сказав в інтервʼю Euronews, передають “Новини України – НСН”.

На думку польського президента, закінчити війну в Україні можуть лише США і їхній президент Дональд Трамп.

Дуда вважає. що Трамп може закінчити війну в Україні

“Сьогодні мій висновок абсолютно однозначний: немає нікого за межами Сполучених Штатів, хто міг би зупинити (президента Росії) Володимира Путіна… Тільки цей американський тиск може дійсно покласти край цій війні та допомогти укласти мир”, – заявив Дуда.

Також він підкреслив, що мир вимагатиме поступки від двох сторін.

“Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен звестися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде піти на поступки… Україні також доведеться в деякому сенсі поступитися, тому що це те, що, ймовірно, станеться”, – додав Анджей Дуда.

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