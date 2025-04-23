Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму і заявив, що це шкодить мирним перемовинам – що відомо

Американський президент Дональд Трамп розкритикував заяву Зеленського про невизнання окупації Криму росією. За його словами такі заяви шкодять мирним переговорам.

Про це він написав у Truth Social, повідомляють “Новини України – НСН”.

Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму

За словами Трампа, заява Зеленського про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму, “дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами і навіть не є предметом обговорення”.

“Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче Крим, то чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли він був переданий Росії без жодного пострілу?” – додав президент США.

На користь своєї думки президент Трамп також зазначив, що ще до анексії Криму там “розташовувалися основні бази російських підводних човнів”.

“Саме такі підбурювальні заяви, як у Зеленського, ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому нема чим похвалитися! Ситуація для України жахлива – він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну”, – вважає Трамп.

На його думку, Україна і Росія зараз “дуже близькі до угоди”, і саме Зеленський (якого Трамп назвав людиною, “в якої “немає карт для гри”), повинен погодитись на запропоновані умови.

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