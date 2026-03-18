Військових після навчання не відправлятимуть одразу на фронт: що пропонує ВР

В Україні пропонують не відправляти військових після навчання одразу на фронт. У ВР зареєстровано відповідний законопроект.

В Україні пропонують заборонити залучення військовослужбовців до безпосередньої участі у бойових діях одразу після завершення навчання.

Відповідний законопроєкт під номером 15086 зареєстрували у Верховній Раді, передають «Новини України – НСН».

Військових після навчання не відправлятимуть одразу на фронт – чим обґрунтована необхідність змін

Необхідність змін обґрунтована високими втратами на фронті, особливо серед нових військовослужбовців.

За словами ініціаторів законопроєкту, сучасна війна характеризується надзвичайно високою інтенсивністю артилерійських обстрілів, масовим застосуванням БпЛА та FPV-дронів, позиційними боями та штурмовими діями малими групами. Найбільший ризик втрат припадає саме на перші тижні перебування бійця на фронті — період, коли військовослужбовець ще не адаптувався до бойових умов, не вивчив позиції та не інтегрувався в підрозділ.

Наразі українське законодавство не встановлює жодних обмежень щодо відправлення військовослужбовців на передову одразу після завершення базової підготовки чи випуску з військового навчального закладу. На практиці це означає, що «новачки» часто потрапляють у бойові підрозділи без необхідного часу на адаптацію, опанування спеціальності та бойове злагодження.

Щоб виправити цю ситуацію, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується внести зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», доповнивши його новою статтею 20-3.

Згідно з документом, військовослужбовців (як за контрактом, так і за призовом під час мобілізації, включно з офіцерами) заборонятиметься залучати до безпосередніх бойових дій протягом трьох місяців після завершення базової загальновійськової підготовки або випуску з вищого військового навчального закладу.

Автори переконані, що запровадження обов’язкового «адаптаційного періоду» дозволить зберегти життя і здоров’я особового складу, підвищити рівень підготовки військовослужбовців та загальну боєздатність підрозділів в умовах сучасної високотехнологічної війни.

