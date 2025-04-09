Жінка з малолітнім сином, підлітки й іноземці – СБУ затримала 13 підпалювачів об’єктів УЗ

СБУ та Нацполіція затримали ще 13 підпалювачів об’єктів УЗ, які діяли на замовлення фсб.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 13 поплічників фсб, які вчиняли підпали у різних регіонах України. Основними цілями фігурантів були енергооб’єкти Укрзалізниці та військові авто Сил оборони.

Так, на Вінниччині затримано двох іноземних диверсантів фсб, які для вчинення підпалів прибули до нашої держави із сусідньої європейської країни.

За матеріалами справи, зловмисники виконували завдання російського куратора на знищення релейних шаф залізничного перегону поблизу Вінниці.

Одного з фігурантів затримали під час намагання використати легкозаймисту суміш для підпалу енергооб’єкта. Іншого, – коли прямував до місця запланованої диверсії.

В Одесі викрито 4-х підпалювачів, які у складі двох груп порізно знищили 7 релейних шаф сигнальних установок. Одна із затриманих – 34-річна одеситка, яка залучила до підривної діяльності свого 16-річного сина.

Ще двоє – 16-річні ліцеїсти, які після вчинення підпалів на залізниці виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП) для організації теракту біля адмінбудівлі місцевого ТЦК.

Правоохоронці викрили юнаків на етапі спорядження вибухівки і тим самим запобігли підриву поблизу військового об’єкта.

У Запоріжжі затримано місцевого безробітного, який спалив позашляховик Сил оборони, а потім намагався знищити електропідстанцію на залізничній лінії південного регіону.

У Дарницькому районі Києва затримано ще двох фігурантів. Ними виявилися 18-річні наркозалежні, які за вказівкою куратора з фсб підпалили релейну шафу столичної залізниці.

Ще 4-м підпалювачам із Київщини, яких СБУ затримала декілька тижнів тому, додатково повідомлено про нову підозру. Їхні дії докваліфіковано як диверсія, вчинена у складі організованої злочинної групи в умовах воєнного стану.

За всіма викритими фактами під час обшуків у фігурантів виявлено мобільні телефони та одяг із доказами злочинів.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за чч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб та організованою групою в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Одеській, Запорізькій та Вінницькій областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, Київської міської, Одеської і Вінницької обласних прокуратур.

СБУ затримала 13 підпалювачів об’єктів УЗ – фото

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