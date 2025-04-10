 «Саші не стало вчора»: помер учасник «Ліги сміху» Олександр Чечун

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«Саші не стало вчора»: помер учасник «Ліги сміху» Олександр Чечун

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
помер учасник Ліги сміху Олександр Чечун

9 квітня помер учасник «Ліги сміху» Олександр Чечун. З початку повномасштабної війни він пішов захищати Україну.

Сумну новин у повідомила його дружина, передають Новини України – НСН.

«Саші не стало вчора, 9 квітня. Після тяжкого поранення, отриманого при виконанні бойового завдання, ми майже рік боролися за його життя, але на жаль…», – написала  Ольга.

Помер учасник «Ліги сміху» Олександр Чечун

помер учасник Ліги сміху Олександр Чечун 2

Про втрату гумориста повідомили на офіційній сторінці «Ліги сміху» в Інстаграм.

Олександр Чечун запам’ятався шанувальникам щирістю, харизмою та акторською майстерністю. Його команда неодноразово з’являлася у прямих ефірах шоу й здобула популярність завдяки народному гумору та життєвим сценкам.

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