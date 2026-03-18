Меморіал: вбиті росією. Захисник Олександр Пурче, 19 років, Маріуполь, квітень

Вбиті росією. Олександр Пурче був уродженцем Миколаївщини. Наймолодша дитина в родині. Дуже любив спорт. Після навчання у професійному ліцеї пішов до армії. На момент повномасштабного вторгнення перебував у Маріуполі. 21 лютого востаннє говорив з рідними телефоном…

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі пам’яті “Меморіал” агенції “Або”.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Пурче

Матрос Олександр Пурче поліг 15 квітня 2022 року в Маріуполі на Донеччині. Воїнові назавжди 19 років.

Олександр народився 9 травня 2002 року в селі Костувате Миколаївської області. Був наймолодшим із чотирьох дітей у сім’ї. Перші два роки здобував освіту в школі рідного села, потім продовжив навчання в Рацівській спеціальній школі-інтернаті. 10 та 11 класи закінчив у Братській школі № 2.

«Брат дуже любив спорт і пробував себе в різних його видах. Найбільше до душі йому були футбол і теніс. Брав участь у змаганнях і мав кілька нагород», – розповіла сестра Юлія

У Південноукраїнському професійному ліцеї Олександр здобув фах газоелектрозварювальника. У 2020 році отримав кваліфікацію зварювальника 4‑го розряду. Деякий час працював за спеціальністю в агрофірмі «Вікторія» в рідному селі.

«Потім Олександр пішов до армії. Йому сподобалося. Під час служби пройшов курси гранатометника. Наш старший брат Сергій воював ще з часів АТО та служив за контрактом у 36-й бригаді. Олександр захотів бути поруч із ним. Після строкової підписав контракт і потрапив до цієї ж бригади. Але служили вони в різних підрозділах», – розповіла сестра

Олександр обіймав посаду кулеметника в 1-му окремому батальйоні морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

«Він був гарним матросом, якісно виконував свою роботу. Мав високу дисципліну. Любив кулемет і добре за ним доглядав. Ми разом проходили психологічну смугу морського піхотинця, стрибали з парашутом і, коли заїхали в сектор, жили в одному бліндажі. Він був сміливим і ніколи не відмовляв у допомозі, якщо його просили. Свій військовий обов’язок виконував гідно і з честю», – розповів побратим Гліб

На момент повномасштабного вторгнення брати перебували в Маріуполі. 21 лютого вони востаннє говорили з рідними телефоном.

Олександра Пурче посмертно нагородили відзнакою «За оборону України».

Поховали захисника 26 січня 2023 року на кладовищі в рідному селі.

У нього залишилися мати Софія, сестра Юлія, брати Андрій і Сергій. Останній на момент публікації перебуває в російському полоні.

