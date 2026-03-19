Меморіал: вбиті росією. Микола Міхєєв, 87 років, Харківщина, травень

Вбиті росією. Микола Міхєєв народився і виріс у РФ. До України переїхав у 1959-му році і жив на Харківщині. Працював трактористом. Любив займатися садівництвом і бджолярством. Був дуже доброю людиною, мав багато друзів та знайомих. Любив Україну і не хотів покидати свою домівку. Чоловіка у його день народження вбив російський дрон, скинувши боєприпас на пенсіонера.

Вбиті росією: Микола Міхєєв

87-річний Микола Міхєєв загинув у свій день народження 16 травня 2024 року внаслідок атаки російського fpv-дрона у хуторі Красне Липецької громади Харківської області.

Микола народився 16 травня 1937 року в селі Апшатнур Марійської АРСР (сьогодні це РФ). Після строкової служби, у 1959-му, приїхав в Україну на Харківщину.

За фахом був трактористом, працював у колгоспі села Глибоке, згодом – у філії Харківського іподрому.

Любив займатися садівництвом, у своєму саду мав багато дерев, любив їх колірувати. Також займався бджолярством і знав про бджіл усе.

«Дідусь був дуже доброю людиною, мав багато друзів та знайомих. Любив Україну й до останнього дня не хотів виїжджати з Красного, не хотів покидати свою землю. З ним на хуторі було ще троє людей, вони потрапили в повторну окупацію. 15 травня 2024-го з дідусем був останній звʼязок, а наступного дня, у його день народження, ми дізналися, що дідуся вбив дрон. Він стояв у своєму дворі біля сараю і щось ремонтував, коли прилетів ворожий дрон та скинув боєприпас», – розповіла онука Ольга

У Миколи Міхєєва залишились син, донька, три онуки і двоє правнуків.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам'ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nsn.net.ua/tag/memorial/