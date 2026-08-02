Меморіал: вбиті росією. Олег Діденко, 53 роки, Донеччина, жовтень

Вбиті росією. Олег Діденко був уродженцем селища Зарічне, де жив і де загинув. Після початку російського повномасштабного вторгнення його дружина з сином евакуювалися, а Олег залишився доглядати за батьками. Був удома, коли в будинок залетів снаряд. Поруч загинув батько чоловіка…

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі пам’яті “Меморіал” агенції “Або”.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

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Вбиті росією: Олег Діденко

53-річний Олег Діденко загинув 11 жовтня 2025 року в селищі Зарічне Краматорського району Донецької області під час ворожого обстрілу. Тоді ж загинув його батько.

Олег народився і жив у Зарічному з батьками і власною родиною. Після початку російського повномасштабного вторгнення дружина з сином евакуювалися, а Олег залишився доглядати за батьками.

Селище потерпало від постійних обстрілів. 11 жовтня 2025 року Олег із батьками був удома, коли в будинок залетів снаряд і вибухнув.

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«Чоловік встиг сказати матері, щоб відійшла за стіну. Потім стався вибух. Чоловік зі свекром загинули на місці, свекруху поранило», – розповіла дружина Олена.

Загиблих поховали на подвір’ї в одній могилі. 13 жовтня мати Олега пішки вийшла із Зарічного і дійшла до Лиману, звідки її вивезли в Слов’янськ до невістки.

Олег Діденко працював в міськгазі техніком. Разом із родиною займався вирощуванням городини.

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У нього залишилися мати, дружина і син.

Інші трагічні історії тут: https://nsn.net.ua/tag/memorial/

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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Інші трагічні історії тут: https://nsn.net.ua/tag/memorial/