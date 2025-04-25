Меморіал: вбиті росією. Єгор Істранов, 21 рік, Херсонщина, лютий

Вбиті росією. Єгор Істранов був водієм «Укрпошти». У його поштову автівку влучив російський FPV-дрон. Машина згоріла вщент. Поранений чоловік ще декілька годин переховувався, поки вороги вистежували евакуаційну команду… «Це був хлопчина з гарними, сяючими очима», – розповідають про Єгора…

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі пам’яті “Меморіал” агенції “Або”.

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Вбиті росією: Єгор Істранов

21-річний Єгор Істранов отримав поранення 19 лютого 2025 року на виїзді зі села Станіслав, що в Херсонській області.

У його поштову автівку влучив російський FPV-дрон. Машина згоріла вщент. Поранений чоловік ще декілька годин переховувався, поки вороги вистежували евакуаційну команду. Надалі за життя Єгора боролися лікарі, проте не змогли врятувати. 29 березня його не стало…

Єгор був родом із Херсона. До повномасштабної війни з сім’єю жив у селищі Антонівка, та після постійних сильних обстрілів переїхав в Зимівник, що теж на Херсонщині. Працював водієм в Укрпошті, де займався доставкою гуманітарної допомоги, пенсій, посилок. Вільний час проводив з родиною. Мріяв після війни побудувати будинок, розпочати власну справу.

«Це був хлопчина з гарними, сяючими очима. Відповідальний, веселий, завжди готовий прийти на допомогу колегам. Безстрашний, сміливий, сильний духом! Спраглий дізнаватися нове, навчатися», – розповіла колега, керівниця територіального відділення Укрпошти в Херсоні Вікторія Гончевська

У Єгора залишилися тато, мама, сестра і бабуся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nsn.net.ua/tag/memorial/