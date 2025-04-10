 ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках: обстановка на фронті 10 квітня:

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Тег:
Війна

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1142-гу добу. Розповідаємо про ситуацію на фронті 10 квітня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і, на жаль, просування ворога.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і аналітиків DeepState.

Обстановка на фронті 10 квітня: інформація від Генштабу ЗСУ

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

Загальна ситуація

Розпочалася 1142-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 94 авіаудари, зокрема скинув 162 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6300 обстрілів, з них 96 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2868 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Мар’їне, Тур’я, Мала Рибиця, Великий Прикіл, Краснопілля, Самотоївка, Миропільське, Угроїди Сумської області; Гуляйполе Запорізької області.

Ситуація на окремих напрямках

  • На Харківському напрямку впродовж минулої доби наші війська відбивали п’ять атак противника в районах Вовчанська, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки.

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  • На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Нової Кругляківки.

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Зеленої Долини, Греківки і Новомихайлівки.

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

  • На Сіверському напрямку агресор здійснив 10 атак на позиції наших підрозділів в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського – всі штурми відбито.

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

  • На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районі Часового Яру.

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

  • На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак неподалік Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки.

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

  • На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Шевченко, Троїцьке, Преображенка, Успенівка, Новоолександрівка, Удачне, Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка, Лисівка, Котлине, Котлярівка та Богданівка.

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість атак на позиції наших військ у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Розливу.

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

  • На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив п’ять безрезультатних спроб просунутися вперед у районі Новосілки та в напрямку Шевченко.

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

  • На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах Степового, Малих Щербаків, Лобкового та Щербаків.

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

  • В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 46 авіаційних ударів із застосуванням 82 керованих бомб, а також здійснив 410 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

  • На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

  • На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, засіб ППО та дві гармати російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 12 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, 105 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 169 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 929000 (+1420) осіб,
  • танків ‒ 10579 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22033 (+12) од,
  • артилерійських систем – 25982 (+70) од,
  • РСЗВ – 1359 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32078 (+105),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43514 (+169) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3796 (+4)

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

Дані уточнюються

Інформація від DeepState.

Сили Оборони України відновили позиції біля Котлиного, що на Донеччині. Про це повідомив 9 квітня аналітичний проєкт DeepState.

Водночас армія РФ просунулася біля Катеринівки, Калинового та Надіївки, що у Покровському районі Донецької області.

Мапу бойових дій оновлено.

Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

Раніше ми повідомляли: Обстановка на фронті 9 квітня: сталося 161 бойове зіткнення, найгарячіше на двох напрямках

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