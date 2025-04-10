Обстановка на фронті 10 квітня: ЗСУ відновили позиції біля Котлиного, але ворог просунувся на трьох ділянках

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1142-гу добу. Розповідаємо про ситуацію на фронті 10 квітня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і, на жаль, просування ворога.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і аналітиків DeepState.

Обстановка на фронті 10 квітня: інформація від Генштабу ЗСУ

Загальна ситуація

Розпочалася 1142-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 94 авіаудари, зокрема скинув 162 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6300 обстрілів, з них 96 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2868 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Мар’їне, Тур’я, Мала Рибиця, Великий Прикіл, Краснопілля, Самотоївка, Миропільське, Угроїди Сумської області; Гуляйполе Запорізької області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку впродовж минулої доби наші війська відбивали п’ять атак противника в районах Вовчанська, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Зеленої Долини, Греківки і Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку агресор здійснив 10 атак на позиції наших підрозділів в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського – всі штурми відбито.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак неподалік Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Шевченко, Троїцьке, Преображенка, Успенівка, Новоолександрівка, Удачне, Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка, Лисівка, Котлине, Котлярівка та Богданівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість атак на позиції наших військ у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Розливу.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив п’ять безрезультатних спроб просунутися вперед у районі Новосілки та в напрямку Шевченко.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах Степового, Малих Щербаків, Лобкового та Щербаків.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 46 авіаційних ударів із застосуванням 82 керованих бомб, а також здійснив 410 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, засіб ППО та дві гармати російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 12 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, 105 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 169 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 929000 (+1420) осіб,

танків ‒ 10579 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 22033 (+12) од,

артилерійських систем – 25982 (+70) од,

РСЗВ – 1359 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32078 (+105),

крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 43514 (+169) од,

спеціальна техніка ‒ 3796 (+4)

Дані уточнюються

Інформація від DeepState.

Сили Оборони України відновили позиції біля Котлиного, що на Донеччині. Про це повідомив 9 квітня аналітичний проєкт DeepState.

Водночас армія РФ просунулася біля Катеринівки, Калинового та Надіївки, що у Покровському районі Донецької області.

Мапу бойових дій оновлено.

Раніше ми повідомляли: Обстановка на фронті 9 квітня: сталося 161 бойове зіткнення, найгарячіше на двох напрямках