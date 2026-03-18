Офіційно! Сили оборони уразили два авіазаводи в РФ

Сили оборони уразили два авіазаводи в РФ – авіабудівний і авіаремонтний.

Про це офіційно повідомляє Генштаб ЗСУ 18 березня

Уражено авіабудівний завод “Авіастар” в Ульяновській області рф

У рамках зниження спроможностей військово-промислового комплексу російського агресора 16 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу “Авіастар” у районі міста Ульяновськ (Ульяновська область, рф).

Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура “Ростех”) та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 “Руслан”.

За попередньою інформацією, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків.

Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Уражено авіаремонтний завод у Новгородській області рф

У рамках зниження спроможностей воєнно-промислового комплексу російського агресора 17 березня підрозділи Сил оборони України уразили об’єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, рф).

Підприємство спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації та їх комплектуючих. Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на територію підприємства.

За наявною інформацією, уражено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжать завдавати уражень по важливих об’єктах ВПК окупантів, до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України, – запевняють у Генштабі ЗСУ

