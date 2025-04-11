З 11 квітня патрульні з TruCAM працюють на 25 нових ділянках: перелік

З 11 квітня патрульні з TruCAM працюють на 25 нових ділянках та вулиць населених пунктів України. Оприлюднено перелік таких ділянок.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на патрульну поліцію.

У патрульній поліції зазначають, що TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів вимірювання.

Місця використання визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

Особливості використання в умовах війни.

У регіонах, де тривають активні бойові дії (зокрема в Донецькій і Луганській областях), прилади тимчасово не використовуються.

Натомість у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM застосовують на окремих безпечних ділянках.

З урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності:

Додано 25 нових ділянок;

Внесено зміни до 10 існуючих ділянок.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках доріг.

Увага! У місцях використання TruCAM встановлюються дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками стоятимуть на видимому місці.

Перевищення швидкості — одна з найпоширеніших причин ДТП. Будьте відповідальними! Дотримання правил рятує життя, – закликають у патрульній поліції

Перелік ділянок, де з працюють з 11 квітня патрульні з TruCAM

М-19, Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, 151-157 км,

Р-14, Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ, 8-11 км,

О-030849, Луцьк – Рованці, 1-4 км,

Дніпропетровська область, м. Кам’янське, пр. Ювілейний,

М-23, Берегове – Виноградів – Велика Копня, 1-7 км. та 11-21 км,

Н-08, Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, 506-509 км,

М-06-05, східний під’їзд до м. Львів, 3-5 км,

Н-14, Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, 153-179 км,

Н-11, Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг), 261-266 км,

Н-24, Благовіщенське – Миколаїв, 135-145 км,

м. Миколаїв, вул. Веселинівська,

М-27, Одеса – Чорноморськ, 9-13 км,

М-28, Одеса – Южне – М-14, 23-27 км,

м. Рівне, вул. Романа Шухевича,

м. Суми, вул. Героїв крут,

м. Тернопіль, вул. 15 квітня,

Р-24, Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільский, 267 – 272 км,

Р-48, Р-24 – Сатанів – Війтівці – Білогір’я – Р-26, 23-32 км,

м. Умань, вул Єднання,

м. Чернівці, вул. Хотинська та вул. Січових стрільців,

М-01, Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, 0-4 км,

М-02, Кіпті – Глухів – Бачівськ, 13-25 та 37-48 км.

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