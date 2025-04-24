Масована нічна повітряна атака 24 квітня: Зеленський перериває візит до ПАР, багато загиблих і поранених – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова масована нічна повітряна атака 24 квітня. Вона розпочалася з вечора напередодні, тривала вночі і вранці. Ворог запустив по Україні велику кількість ракет і безпілотників. На жаль, внаслідок атаки є численні жертви, майже сотня людей постраждала. Серед загиблих і постраждалих є діти, а також рятувальник і залізничники. Зеленський відреагував на атаку і заявив, що перериває свій візит до ПАР.

«Новини України – НСН» зібрали максимум доступної на цей момент інформації і розповідає, що відомо про атаку на цей момент.

Інформація від Повітряних сил

У ніч на 24 квітня 2025 року (із 19.30 23 квітня) російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Основний напрямок удару — столиця України місто Київ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника:

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків — Брянська, Воронезька, Курська обл.– рф.);

37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Саратовська обл.);

6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків — Донецька обл.);

12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);

145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.; Чауда – Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

64 ударних БпЛА Shahed.

Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Зеленський перериває візит до ПАР

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку.

Він нагадав, що сорок чотири дні минуло від того, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів.

Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це. Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників. На жаль, багато руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. Усім надається допомога. На жаль, у Києві 9 людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким, – сказав Зеленський

Президент оприлюднив відео з місця удару по Києву, де досі шукають людей під завалами.

Він розповів, що заслухав доповідь військового командування та доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів України про зміцнення ППО.

Сьогодні поінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в «Групі двадцяти», про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей. Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну, – заявив Зеленський

Він додав, що міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію. Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну.

Нічна масована повітряна атака 24 квітня: ситуація в регіонах

Київщина

Київ

За даними КМВА, на столицю України сьогодні летіли калібри, балістика, шахеди. В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45.

Відео моменту удару ракети по одному із районів Києва

Зафіксовано такі наслідки у різних районах Кива.

Голосіївський район:

займання автомобілів у дворі житлового будинку.

пожежа в гаражному кооперативі.

падіння уламків на території нежитлової забудови.

загорання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адміністративної будівлі.

Шевченківський район:

падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання.

займання та руйнування гаражів.

пожежа на території нежитлової забудови. Руйнування адміністративної будівлі.

Святошинський район:

загорання та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди. Проводяться рятувальні роботи.

займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку.

пожежа на території нежитлової забудови.

руйнування на території гаражного кооперативу.

загорання в будівлі,

пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку,

загорання на території нежитлового приміщення. Ліквідовано.

Соломʼянський район:

падіння БПЛА на відкритій місцевості. Без руйнувань

Оболонський район

займання травʼяного настилу та 9 автомобілів

займання на даху нежитлового будинку. Потерпілих немає

пожежа в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу.

Всюди працюють рятувальники, медики, комунальники (де можливо).

Станом на зараз відомо про 8 загиблих. Попередньо – понад 70 людей отримали поранення різного ступеня. Серед постраждалих є діти. Інформація буде доповнюватись. На кількох локаціях ще тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Частини тіл, які були попередньо ідентифіковані як девʼятий загиблий, імовірно, належали підтвердженим загиблим. Рештки було направлено на експертизу.

Є інформація, що внаслідок атаки загинули двоє дітей з одної родини. Про це повідомили журналісти 5 каналу. Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

Відомо, що внаслідок атаки на Київ руйнувань зазнав Центральному палацу одружень.

Роботу установи не припинено. Але реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів.

Під час масованого комбінованого обстрілу столиці російськими військами в укриттях на станціях метрополітену переховувалось понад 16 тисяч киян.

Одна із станцій постраждала.

Станція метро “Лук’янівська” стала однією з найближчих до місця влучання ворожих ракет і зазнала ушкоджень. Ударна хвиля пошкодила скляний купол та фасад станції, вирвала частину ДСП та пошкодила назву станції.

Як зазначили в КМДА, це вже п’ятий випадок пошкодження станції “Лук’янівська” внаслідок російських обстрілів.

Область

Рятувальники ліквідували наслідки масованого російського обстрілу на території Київської області.

Бучанський район: пошкоджено п’ятиповерхівку. Вогнеборці загасили пожежу в магазині та на даху житлового будинку. Евакуйовано 5 людей.

Броварський та Вишгородський райони: приборкано займання сухостою та лісової підстилки.

Фото наслідків атаки на Київську область

Донеччина

Внаслідок ракетного удару по Костянтинівці загинула жінка і дитина, ще двох цивільних поранено — повідомив Офіс Генеральної прокуратури України.

23 квітня 2025 року, в період з 22:05 по 22:10, уйобки вдарили 4 фугасними ракетами з РСЗВ «Смерч» по Костянтинівці.

Удари прийшлись по приватному сектору населеного пункту.

Пошкоджено 15 фасадів домоволодінь, газопровід та лінії електромережі.

Сумщина

24 квітня, близько 4:00, російські окупанти атакували сільськогосподарське підприємство в Недригайлові Роменському районі Сумської області. Для удару ворог застосував чотири БпЛА “Герань-2”.

Вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну та нежитлові будівлі, також виникли пожежі.

Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння.

За даними Сумської обласної прокуратури, 24 квітня 2025 року близько 04:00 ворог 4-ма БпЛА типу «Герань-2» атакував сільськогосподарське підприємство в Недригайлівській громаді Роменського району.

Унаслідок атаки ворога поранено 55-річного охоронця підприємства та 51-річну місцеву жительку.

Хмельниччина

У ніч проти 24 квітня в Хмельницькій області пролунали вибухи внаслідок російської повітряної атаки. Сили протиповітряної оборони спрацювали в небі над регіоном.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Працювало ППО. Є збиття. Детальна інформація згодом», – зазначив Тюрін

Згодом в обласній адміністрації уточнили, що в результаті атаки постраждали двоє людей: чоловік дістав поранення ноги, а неповнолітня отримала поріз склом. Їхній стан оцінюється як задовільний.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено газорозподільний пункт, дахи двох приватних будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку. Крім того, зазнав ушкоджень літній майданчик у парку культури та відпочинку.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив про пошкодження житлових та господарських споруд, а також автомобілів в одному з сіл громади.

Харківщина

Під час повітряної атаки вночі Харків був атакований 24 рази. 14 разів – ворожими БПЛА, 10 раз ракетами.

Пошкоджені – багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс.

Під загрозою повторних ударів працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби та психологи.

Триває ліквідація пожеж і розбір завалів.

Повністю ліквідовані пожежі на території цивільних підприємств у Новобаварському районі Харкова. На території одного з них горіла виробнича чотирьохповерхова будівля на площі 4000 кв. м. На іншому — 2 двоповерхові та 1 триповерхова виробничі будівлі, 2 ангара та автомобіль.

До ліквідації пожеж залучались 118 рятувальників та 24 одиниці техніки ДСНС, а також піротехнічний розрахунок.

Унаслідок масованої атаки РФ по Харкову та передмістю вночі та вранці постраждали шестеро людей, серед них – 14-річна дівчина.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 24 квітня орієнтовно з 1:10 до 1:30 збройні сили РФ завдали ударів трьома ракетами “Іскандер” по підприємству. В Основʼянському районі ракета, ймовірно, типу “Х”, влучила неподалік житлового сектора, там пошкоджені приватні будинки.

Близько 3:00-3:30 одне з Харківських підприємств атакували понад десятком ударних безпілотників ”Герань-2”.

“Приблизно о 5:00 розпочалася третя хвиля ударів – знову ракетна атака. У Слобідському районі зруйновано двоповерхову нежитлову будівлю підприємства. У Немишлянському районі ракета влучила у стадіон на території школи, спричинивши пошкодження навчального закладу та сусідніх багатоквартирних будинків. Чоловік та жінка отримали поранення склом, ще троє мешканок зазнали гострої реакції на стрес”, – розповіли у прокуратурі

Ще одна ракета влучила поблизу ресторанного комплексу у Київському районі: будівля зазнала пошкоджень.

У селищі Безлюдівка Харківського району пошкоджено понад 10 приватних будинків, 14-річна дівчина отримала акубаротравму. За попередніми даними, під час цієї серії атак ворог застосовував ракети типу “Х”, – зазначили у відомстві

Фото наслідків атаки на Харківщину

Житомирщина

Вночі Житомирщина зазнала декількох комбінованих атак з повітря.

Ворожим обстрілом були пошкоджені приватні гаражі, почалась пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Під час ліквідації наслідків ударів, ворог завдав повторного обстрілу, в результаті чого було поранено одного рятувальника та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Пожежу ліквідовано на загальній площі 2500 кв.м.

Фото наслідків удару по Житомирщині

Дніпропетровщина

Вночі російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками.

Цієї ночі захисники неба знищили на Дніпропетровщині 9 повітряних цілей. 4 ракети та 5 БпЛА.

У Павлограді під ударом було промислове підприємство. Попередньо, загиблих і постраждалих немає.

Також через масовану комбіновану атаку у Павлограді понівечені житлові будинки.

Вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них, переважно, пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура.

Ніхто з місцевих не постраждав.

Полтавщина

В Миргородському районі Полтавщини внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль — ОВА

Обійшлось без постраждалих.

Черкащина

З пізнього вечора і до ранку на Черкащині тривала повітряна тривога через комбіновану атаку ударними дронами та ракетами. Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

У межах області сили протиповітряної оборони знищили п’ять ворожих безпілотників. Постраждалих немає, повідомлень про пошкодження майна наразі також не надходило. Обстеження територій триває.

Кіровоградщина

В нiч на 24 квiтня ворог атакував дронами Кiровоградську область.

За iнформацiєю Кiровоградської ОВА, вiдпрацювали оборонцi неба, iнформує Златопiль.

В громадах обiйшлося без наслiдкiв.

Майже дев’ять годин тривала повiтряна тривога на Кiровоградщинi.

Удар по Укрзалізниці

Залізнична інфраструктура цієї ночі знову перебувала під ворожим обстрілом.

В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі.

Також в Києві та на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці.

Поїзди продовжують рухатись за графіком.

Раніше ми повідомляли: Масована нічна повітряна атака 23 квітня: масштабні пожежі, поранені і руйнування – все, що відомо (фото)