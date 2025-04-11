Повітряна атака тривала добу 10 і 11 квітня: є загиблі, багато постраждалих – все, що відомо

Цього разу повітряна атака тривала добу – від ранку 10 квітня до ранку 11 квітня. Окупанти запускали по Україні безпілотники і ракету. А також скидав бомби.

«Новини України – НСН» зібрав максимум інформації і розповідають, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

Протягом поточної та за минулу добу (із 09.00 10 квітня по 09.00 11 квітня) противник атакував балістичною ракетою (по м. Дніпро) із Ростовської обл. та 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 24 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряна атака тривала 10 і 11 квітня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Ввечері на Дніпропетровщині працювала ППО. Захисники неба знищили 6 ворожих безпілотників.

На Дніпропетровщині росіяни атакували балістичною ракетою 10 квітня місто Дніпро. Внаслідок цього загинув 42-річний чоловік. 9 людей отримали поранення. Жінка 55 років у важкому стані. Решта – у стані середньої тяжкості.

Удар прийшовся по цивільній інфраструктурі. Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, ракета влучила у склад із памперсами і серветками. Виникла масшьабна пожежа, яку вдалося загасити тільки сьогодні.

Про ліквідацію пожежі площею 6000 квадратних метрів вранці 11 квітня повідомили рятувальники.

На місці удару від ДСНС були задіяні 162 рятувальники та 35 одиниць техніки.

Фото наслідків удару по Дніпру

Житомирщина

Російські війська завдали удару безпілотником по багатоповерхівці у Житомирському районі, внаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро постраждали, серед них дитина 2011 року народження.

«Близько 19.00 10 квітня дрон ворога влучив у п’ятиповерхівку в населеному пункті Озерне Новогуйвинської територіальної громади. Одна людина загинула. Це сталося через те, що людина не дійшла 150 метрів до укриття. Пожежею знищено п’ять квартир, продуктовий магазин. Постраждали шестеро осіб», – зазначив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко

За його словами, серед постраждалих є дитина 2011 року народження. Після обстеження в обласній дитячій лікарні її доправили в «Охматдит». У дитини діагностували множинні осколкові поранення, проникаюче поранення ока та контузію. За оцінками лікарів, вона перебуває у стані середньої важкості.

Пошкоджень зазнали щонайменше 5 будинків.

Бунечко додав, що внаслідок атаки пошкоджені 100 квартир та ліцей.

На місці подій працювали рятувальники, оперативно-слідча група.

На території громади розгорнули приміщення для обігріву та надання допомоги. Жителі квартир, які зазнали ушкодження отримали будівельні матеріали та необхідну допомогу для усунення руйнувань. Близько 50 людей звернулися за плівкою, аби закрити вікна.

Відео і фото наслідків Житомира

Повітряна атака тривала добу 10 і 11 квітня: є загиблі, багато постраждалих – все, що відомо

Харківщина

На Харківщину окупанти скидали бомби. Під масованим ударом пізно ввечері 10 квітня опинився Куп’янськ. Тут внаслідок влучання КАБ пошкоджено будівлю медичного закладу та гаражі. Спалахнули 8 гаражів та три автомобілі на площі 320 м.кв. Постраждав 61-річний чоловік.

Також внаслідок влучання КАБ на подвір’я приватного домоволодіння пошкоджено приватний будинок, горіло сміття на площі 20м.кв. Також під час обстріли було пошкоджено ще 7 приватних будинків, гараж, сарай. Постраждали 62-річний чоловік та 74-річна жінка.

Крім того, внаслідок влучання КАБ в землю, пошкоджено дві п’ятиповерхівки.

Рятувальники загасили пожежі, які виникли внаслідок атаки.

Фото наслідків удару по Куп’янську

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