Сьогодні МВФ у Києві: які вимоги до України

Сьогодні МВФ у Києві. Команда Міжнародного валютного фонду на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм розпочинає в середу зустрічі з українською владою.

Про це повідомила постійна представниця Фонду в Україні Прішила Тофано, передають «Новини України – НСН» з посиланням на Інтерфакс Україна.

Команда Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм розпочинає в середу зустрічі в Києві з українською владою та іншими зацікавленими сторонами в рамках візиту співробітників МВФ, повідомила постійна представниця Фонду в Україні Прішила Тофано.

“Обговорення охоплюватиме макроекономічну політику та ключові структурні реформи”, – йдеться в її заяві

Які вимоги до України

Згідно з програмою розширеного фінансування EFF, яку МВФ схвалив наприкінці лютого, Україна має до кінця березня 2026 року ухвалити пакет податкових заходів, що передбачає обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ спрощенців із річним доходом понад 4 млн грн з 1 січня 2027 року. Початкова ініціатива Мінфіну щодо порогу в 1 млн грн була переглянута після хвилі критики з боку бізнес-спільноти та успішної петиції на сайті Кабміну. Наразі уряд ще навіть не вносив цей законопроєкт до Ради.

Окрім того, парламент 10 березня відхилив законопроєкт №14025 щодо оподаткування доходів, отриманих через електронні платформи, який також був частиною домовленості з МВФ: за проголосувало всього 168 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

“Значна частина міжнародної фінансової підтримки передбачає виконання погоджених спільно з партнерами умов та реформ. Саме тому Міністерство фінансів наголошує на важливості послідовного виконання взятих зобов’язань. Це є необхідною передумовою для залучення повного передбаченого обсягу фінансування та забезпечення стабільного функціонування системи державних фінансів”, – прокоментували агентству “Інтерфакс-Україна” поточну ситуацію в Міністерстві фінансів

В Мінфіні нагадали, що в умовах війни уряд витрачає всі внутрішні ресурси державного бюджету — податкові та митні надходження, а також кошти від розміщення ОВДП, на фінансування потреб Збройних сил України.

