Удари по залізниці та іншій цивільній інфраструктурі, є поранені: нічна повітряна атака 18 березня – все, що відомо (фото)

Ворогом здійснена чергова нічна повітряна атака 18 березня. Вона розпочалася ще з вечора напередодні і триває досі. Окупанти запустили по Україні велику кількість безпілотників. На жаль, не обійшлося без поранених, були нові удари по залізниці та іншій цивільній інфраструктурі.

«Новини України – НСН» зібрали максимум доступної на цей момент інформації про атаку і розповідають, що відомо. Матеріал оновлюється.

Інформація від Повітряних сил

У ніч на 18 березня (з 18:00 17 березня) противник атакував 147 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, понад 70 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! – закликають у ПС

Ситуація в енергетиці

Внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Сьогодні, з 16:00 до 21:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

Споживачів просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нічна повітряна атака 18 березня: ситуація в регіонах

Харківщина

На Харківщині внаслідок ворожої атаки БпЛА по житловому сектору сталася пожежа, є постраждалі

Вночі російські війська завдали удару безпілотником по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району.

Внаслідок влучання виникла пожежа — горіли конструктивні елементи двох зруйнованих приватних житлових будинків на площі 180 кв. м.

За попередніми даними, постраждали 5 осіб.

Попри загрозу повторних ворожих обстрілів, рятувальники працювали на місці події та ліквідували наслідки атаки.

Чернігівщина

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Чернігівській області. Внаслідок обстрілу отримали поранення машиніст і його помічник.

Російський безпілотник влучив у тепловоз, що спричинило задимлення й пожежу.

Травмованим машиністу та його помічнику надається необхідна допомога. На місці працюють усі відповідні служби.

Сумщина

Сьогодні вночі росія здійснила комбіновану атаку на Сумщину: є постраждалі

В Охтирському районі, від ударів БПЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа.

У Краснопільській громаді, авіаційний удар було завдано по житловому сектору. Виникло загоряння. На жаль, травмована жінка та чоловіка.

Попри постійні повторні атаки, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння.

Одещина

Цієї ночі внаслідок влучання зазнав руйнувань об’єкт критичної інфраструктури з подальшим загоранням. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Роботу вогнеборців ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Донеччина

У середу, 18 березня, вранці російські війська атакували місто Слов’янськ ударними безпілотниками «КУБ-10Е». Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки, постраждалих немає.

На місці працюють відповідні служби, фіксуються наслідки обстрілу.

Дніпропетровщина

На Синельниківщині Дніпропетровської області ворог поцілив по Межівській і Васильківській громадах. Горіли приватний будинок і господарські споруди.

Миколаївщина

Уночі російські війська атакували Первомайський район безпілотниками типу Shahed 131/136. Унаслідок атаки та падіння уламків пошкоджено господарчу споруду приватного будинку та повітряну лінію електропередач. Постраждалих немає.

Раніше ми писали: Удари по «Новій пошті», універмагу, портам та енергетиці, багато постраждалих: нічна масована повітряна атака 17 березня – все, що відомо (фото)