Відновлення контролю над ЗАЕС і Каховською дамбою, але втрата Криму: оприлюднено повний мирний план Трампа

Видання Reuters оприлюднило повний мирний план Трампа, який є остаточною пропозицією США для обох сторін. План передбачає для України відновлення контролю над ЗАЕС і Каховською дамбою, але втрату Криму. При цьому з Росії мають бути зняті санкції. Нижче – детальніше,

Повний мирний план Трампа під назвою «‎Рамки російсько-української угоди» оприлюднило видання Reuters.

Ці умови представляють остаточну пропозицію від Сполучених Штатів для обох сторін.

Відновлення контролю над ЗАЕС і Каховською дамбою, але втрата Криму: повний мирний план Трампа

План складається з чотирьох частин: припинення вогню, гарантія безпеки, територія і економічна частина.

Припинення вогню:

Постійне припинення вогню;

Обидві сторони негайно починають переговори щодо технічного впровадження.

Гарантія безпеки України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки;

Держави-гаранти — це спеціальні групи європейських держав плюс бажаючі неєвропейські держави;

Україна не буде прагнути до НАТО;

Україна може прагнути членства в ЄС.

Територія:

США де-юре визнають контроль росії над Кримом;

США де-факто визнають контроль росії над Луганськом;

США визнають де-факто контрольовані росією частини Запоріжжя, Донецька та Херсона (областей);

Україна повертає собі територію в Харківській області;

Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією через контроль та адміністрування станцією з боку США, з розподілом електроенергії в обидві сторони, а також над Каховською дамбою;

Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

Економіка:

США та Україна виконуватимуть угоду про економічне співробітництво/корисні копалини;

Україна має бути повністю відбудована та компенсована фінансово;

Санкції проти росії, які були накладені внаслідок цього конфлікту з 2014 року, будуть зняті;

Американо-російське економічне співробітництво в енергетичній та інших галузях промисловості.

Що кажуть в Україні

Тим часом вже з’явилася заява речника МЗС України щодо трьох «червоних» ліній української сторони.

Речник МЗС Тихий озвучив три принципові позиції України щодо мирного плану. А саме:

Україна ніколи не визнає Крим чи іншу частину своєї території як російську;

Не погодиться на обмеження своїх Збройних сил і оборонної промисловості, військової допомоги від партнерів;

Жодна третя країна не має права вето на вибір Україною альянсів та союзників.

Крім того, під час брифінгу 25 квітня Георгій Тихий зауважив, що США надсилають сигнали про можливу відмову від посередництва у переговорах між Україною і РФ, аби прискорити перемовний процес.

«Ми бачили публічні коментарі і сигнали, і зокрема від державного секретаря Марко Рубіо. Вважаємо, що це частина саме комунікаційної стратегії. Тобто, надсилаючи такі сигнали, публічно, американська сторона намагається стимулювати мирний процес – пришвидшувати його. Ми саме у такому контексті розглядаємо. І офіційної, дипломатичної інформації, листування, чи нот – чогось дипломатичного, закритими каналами про підготовку до виходу з мирного процесу, ми, станом на зараз, не отримували», – прояснив ситуацію Тихий

Речник наголосив, що в МЗС до таких заяв США ставляться нормально, як до сигналів, які мають пришвидшувати процес.

«Зараз відбувається важка, детальна, складна, напружена дипломатична робота, і більшість цієї роботи відбувається поза об’єктивами камер. І це нормально, коли йдеться про складні дипломатичні завдання. Але я закликаю усіх громадян України вірити в українську дипломатію, у нашу здатність робити дива, навіть, коли здається, що якісь рішення неможливі», – зауважив Тихий

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