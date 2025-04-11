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100 тисяч гривень для мешканців п’яти областей від Червоного Хреста – хто і як може отримати грошову допомогу.

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
100 тисяч гривень для мешканців п’яти областей від Червоного Хреста – хто і як може отримати грошову допомогу.

Отримати грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень у вигляді мікрогранту наразі можуть мешканці п’яти областей України. Розповідаємо про це детальніше.

Хто надає допомогу

Допомогу надає український Червоний Хрест за сприяння Іспанського Червоного Хреста (Cruz Roja Española) в рамках реалізації Програми грантової підтримки мікробізнесу.

У чому полягає допомога

Це грантова підтримка життєдіяльності домогосподарств, які зазнали негативного впливу від наслідків війни шляхом надання цільової грошової допомоги для початку/розвитку/відновлення джерела прибутку.

Розмір одного мікрогранту: до 100 тисяч гривень.

100 тисяч гривень для мешканців п’яти областей від Червоного Хреста – хто і як може отримати грошову допомогу.

Хто може отримати грошову допомогу

Участь у конкурсі можуть взяти:

  • Домогосподарства внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають можливість проводити господарську діяльність на території громади (започаткувати, розвинути або відновити власну справу на новому місці проживання).
  • Домогосподарства місцевого населення постраждалих від наслідків війни в Україні (ветерани війни або члени сімей ветеранів; припинення власної справи; втрата роботи.

Основним отримувачем допомоги є працездатний член домогосподарства віком від 18 до 65 років.

Отримувачами допомоги можуть бути домогосподарства за критеріями вразливості:

  • З опікою людей похилого віку (старше 65 років) та осіб з інвалідністю І та/або ІІ груп;
  • Родини, які виховують двох та більше неповнолітніх дітей (до 18 років);
  • Батьки одинаки (відповідно до 135 ст. Сімейного кодексу України);
  • Безробітні (без обліку та які перебувають на обліку Центру зайнятості);
  • Демобілізовані військовослужбовці.

Куди звертатися?

Наразі програма реалізується у Черкаській, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій та Миколаївській областях. Надалі географія буде розширюватися, а області – доповнюватися. Щоб взяти участь у відборі заявок на конкурс необхідно заповнити анкету в друкованому вигляді та принести разом з пакетом документів до 07.05.25 за відповідною адресою:

  • м. Черкаси, вул. В.Чорновола, 157, каб.120, пн-пт 10:00 – 16:00, анкета і документи тут: https://cutt.ly/yrdAJc9s. Номери телефонів для детальної інформації: 0963098863, 0963098873.
  • м. Тернопіль, вул. Мостова-бічна, 6, кабінет № 6, анкета і документи тут: https://cutt.ly/erdDkvNX. Номери телефонів для детальної інформації: 0500450712, 0500450977.
  • м. Вінниця, вул. Грушевського, 12, пн-пт 10:00 – 15:00, анкета і документи тут: https://cutt.ly/4rdVrczn. Номери телефонів для детальної інформації: 0972148183, 0665883655.
  • м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 112/2, 5 гуртожиток ХНУ, пн-пт 10:00 – 15:00. Номер телефону для детальної інформації: 0985689212.
  • м. Миколаїв, вул. Водопровідна 34/113, пн-пт 12:00 – 17:00, анкета і документи тут: https://cutt.ly/frd2WfxO. Номер телефону для детальної інформації: 0673373536.

Джерело

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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