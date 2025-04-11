100 тисяч гривень для мешканців п’яти областей від Червоного Хреста – хто і як може отримати грошову допомогу.

Отримати грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень у вигляді мікрогранту наразі можуть мешканці п’яти областей України. Розповідаємо про це детальніше.

Хто надає допомогу

Допомогу надає український Червоний Хрест за сприяння Іспанського Червоного Хреста (Cruz Roja Española) в рамках реалізації Програми грантової підтримки мікробізнесу.

У чому полягає допомога

Це грантова підтримка життєдіяльності домогосподарств, які зазнали негативного впливу від наслідків війни шляхом надання цільової грошової допомоги для початку/розвитку/відновлення джерела прибутку.

Розмір одного мікрогранту: до 100 тисяч гривень.

Хто може отримати грошову допомогу

Участь у конкурсі можуть взяти:

Домогосподарства внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають можливість проводити господарську діяльність на території громади (започаткувати, розвинути або відновити власну справу на новому місці проживання).

Домогосподарства місцевого населення постраждалих від наслідків війни в Україні (ветерани війни або члени сімей ветеранів; припинення власної справи; втрата роботи.

Основним отримувачем допомоги є працездатний член домогосподарства віком від 18 до 65 років.

Отримувачами допомоги можуть бути домогосподарства за критеріями вразливості:

З опікою людей похилого віку (старше 65 років) та осіб з інвалідністю І та/або ІІ груп;

Родини, які виховують двох та більше неповнолітніх дітей (до 18 років);

Батьки одинаки (відповідно до 135 ст. Сімейного кодексу України);

Безробітні (без обліку та які перебувають на обліку Центру зайнятості);

Демобілізовані військовослужбовці.

Куди звертатися?

Наразі програма реалізується у Черкаській, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій та Миколаївській областях. Надалі географія буде розширюватися, а області – доповнюватися. Щоб взяти участь у відборі заявок на конкурс необхідно заповнити анкету в друкованому вигляді та принести разом з пакетом документів до 07.05.25 за відповідною адресою:

м. Черкаси, вул. В.Чорновола, 157, каб.120, пн-пт 10:00 – 16:00, анкета і документи тут: https://cutt.ly/yrdAJc9s. Номери телефонів для детальної інформації: 0963098863, 0963098873.

м. Тернопіль, вул. Мостова-бічна, 6, кабінет № 6, анкета і документи тут: https://cutt.ly/erdDkvNX. Номери телефонів для детальної інформації: 0500450712, 0500450977.

м. Вінниця, вул. Грушевського, 12, пн-пт 10:00 – 15:00, анкета і документи тут: https://cutt.ly/4rdVrczn. Номери телефонів для детальної інформації: 0972148183, 0665883655.

м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 112/2, 5 гуртожиток ХНУ, пн-пт 10:00 – 15:00. Номер телефону для детальної інформації: 0985689212.

м. Миколаїв, вул. Водопровідна 34/113, пн-пт 12:00 – 17:00, анкета і документи тут: https://cutt.ly/frd2WfxO. Номер телефону для детальної інформації: 0673373536.

Джерело

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“. “де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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