100 тисяч гривень для мешканців п’яти областей від Червоного Хреста – хто і як може отримати грошову допомогу.

Отримати грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень у вигляді мікрогранту наразі можуть мешканці п’яти областей України. Розповідаємо про це детальніше.
Хто надає допомогу
Допомогу надає український Червоний Хрест за сприяння Іспанського Червоного Хреста (Cruz Roja Española) в рамках реалізації Програми грантової підтримки мікробізнесу.
У чому полягає допомога
Це грантова підтримка життєдіяльності домогосподарств, які зазнали негативного впливу від наслідків війни шляхом надання цільової грошової допомоги для початку/розвитку/відновлення джерела прибутку.
Розмір одного мікрогранту: до 100 тисяч гривень.
Хто може отримати грошову допомогу
Участь у конкурсі можуть взяти:
- Домогосподарства внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають можливість проводити господарську діяльність на території громади (започаткувати, розвинути або відновити власну справу на новому місці проживання).
- Домогосподарства місцевого населення постраждалих від наслідків війни в Україні (ветерани війни або члени сімей ветеранів; припинення власної справи; втрата роботи.
Основним отримувачем допомоги є працездатний член домогосподарства віком від 18 до 65 років.
Отримувачами допомоги можуть бути домогосподарства за критеріями вразливості:
- З опікою людей похилого віку (старше 65 років) та осіб з інвалідністю І та/або ІІ груп;
- Родини, які виховують двох та більше неповнолітніх дітей (до 18 років);
- Батьки одинаки (відповідно до 135 ст. Сімейного кодексу України);
- Безробітні (без обліку та які перебувають на обліку Центру зайнятості);
- Демобілізовані військовослужбовці.
Куди звертатися?
Наразі програма реалізується у Черкаській, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій та Миколаївській областях. Надалі географія буде розширюватися, а області – доповнюватися. Щоб взяти участь у відборі заявок на конкурс необхідно заповнити анкету в друкованому вигляді та принести разом з пакетом документів до 07.05.25 за відповідною адресою:
- м. Черкаси, вул. В.Чорновола, 157, каб.120, пн-пт 10:00 – 16:00, анкета і документи тут: https://cutt.ly/yrdAJc9s. Номери телефонів для детальної інформації: 0963098863, 0963098873.
- м. Тернопіль, вул. Мостова-бічна, 6, кабінет № 6, анкета і документи тут: https://cutt.ly/erdDkvNX. Номери телефонів для детальної інформації: 0500450712, 0500450977.
- м. Вінниця, вул. Грушевського, 12, пн-пт 10:00 – 15:00, анкета і документи тут: https://cutt.ly/4rdVrczn. Номери телефонів для детальної інформації: 0972148183, 0665883655.
- м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 112/2, 5 гуртожиток ХНУ, пн-пт 10:00 – 15:00. Номер телефону для детальної інформації: 0985689212.
- м. Миколаїв, вул. Водопровідна 34/113, пн-пт 12:00 – 17:00, анкета і документи тут: https://cutt.ly/frd2WfxO. Номер телефону для детальної інформації: 0673373536.
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