Виплата пенсій ВПО – чи можна поміняти банк

Виплата пенсій ВПО в більшості випадків здійснюється через банк. Чи можна обрати інший для отримання коштів. Розповідаємо про це детальніше.

Виплата пенсій ВПО

Чи мають право переселенці обрати інший банк

20 березня 2025 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 №299 “Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, про це повідомляє ПФУ.

Відповідно до постанови внутрішньо переміщені особи (ВПО), що одержують пенсію через АТ “Ощадбанк”, мають право обрати інший уповноважений банк для отримання пенсійних виплат.

Тобто зараз пенсіонер-ВПО може обирати будь-який з уповноважених банків.

Як змінити банк для отриманн пенсії

Для зміни банку пенсіонер має подати до органу Пенсійного фонду України заяву про виплату пенсії або грошової допомоги, в якій зазначається найменування обраного банку та реквізити рахунку.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“. “де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Можливо. вам також буде цікаво: Як самостійно розрахувати розмір субсидії на оренду житла для ВПО: онлайн-калькулятор