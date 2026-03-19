Житлова субсидія – чи призначається, якщо члени домогосподарства за кордоном

Житлова субсидія - чи призначається, якщо члени домогосподарства за кордоном

У Пенсійному фонді пояснили, чи призначається житлова субсидія, якщо члени домогосподарства за кордоном. Розповідаємо про це детальніше.

Хто надає допомогу

Допомогу надає держава.

Хто надав інформацію

Інформацію надав Пенсійний фонд України.

Як призначається житлова субсидія

Житлова субсидія – це адресна допомога, що надається громадянам, які проживають в житлових приміщеннях і не можуть самостійно оплачувати спожиті житлово-комунальні послуги.

Умови призначення житлової субсидії визначено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Призначення житлової субсидії відбувається у два етапи:

  •  визначення права домогосподарства на призначення житлової субсидії;
  •  визначення розміру житлової субсидії.

Як перебування особи за кордоном впливає на призначення субсидії

Згідно з підпунктом 3 пункту 14 зазначеного Положення перебування особи за кордоном понад 60 днів у період воєнного стану та двох місяців після його припинення або скасування – не є підставою для відмови у призначенні субсидії домогосподарству загалом. Тобто, перебування осіб за кордоном понад 60 днів (в періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії) під час воєнного стану не впливає на право домогосподарства на призначення житлової субсидії.

Водночас пунктом 24 Положення визначено, що особи, які на день призначення субсидії перебувають за межами країни понад 60 днів, не включаються до складу домогосподарства і розмір субсидії для таких осіб становить 0,00 грн. Це означає, що соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на таких осіб не розраховуються та доходи їхні при призначенні субсидії не враховуються.

Отже, якщо всі члени домогосподарства перебувають за кордоном понад 60 днів, за адресою їхнього проживання фактично відсутні особи, на яких можуть бути розраховані соціальні нормативи та, відповідно, розмір житлової субсидії. Тобто, державна підтримка не надається домогосподарству, в якому жодна особа фактично не проживає та не споживає комунальні послуги в межах встановлених норм.

Якщо за кордоном понад 60 днів перебуває один чи кілька членів домогосподарства, а інші – проживають в Україні, то такому домогосподарству житлова субсидія призначається і соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються лише на тих, хто фактично проживає за адресою домогосподарства. Особа (особи), яка перебуває за кордоном, для розрахунку субсидії до складу домогосподарства не включається.

Житлова субсидія - чи призначається, якщо члени домогосподарства за кордоном

Можливо, вам також буде цікаво: Хто отримає 1500 грн державної допомоги у квітні: детальний перелік і нюанси

