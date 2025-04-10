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Нова грошова допомога на Вінниччині «для захисту»: розпочалася попередня реєстрація на виплати

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Нова грошова допомога на Вінниччині «для захисту»: розпочалася попередня реєстрація на виплати

Анонсована нова грошова допомога на Вінниччині. Розпочалася попередня реєстрація на виплати. Вже можна заповнити анкету. Розповідаємо про це детальніше.

Хто надає допомогу

Допомогу анонсує Громадська організація ВІСЬ м.Вінниця

В проєкті «Інклюзивні мережі захисту в Україні», що фінансується міжнародною некомерційною організацією “Швейцарська солідарність” (“Swiss Solidarity”), співфінансується “СОЛІДАР СВІСС в Україні” (Solidar Suisse Ukraine) та реалізується командою – ГО «Інформаційно-просвітницький центр «ВІСЬ» відбувається попередня реєстрація осіб на отримання грошової допомоги для захисту.

Важливо. Перед заповненням анкети прочитайте, будь ласка, всю інформацію нижче і впевніться в тому, що ця допомога саме для вас.

 

Нова грошова допомога на Вінниччині «для захисту»: що вона передбачає

грошова допомога на Вінниччині

Грошова допомога для захисту – це тип допомоги, який передбачає надання грошей на підтримку для покриття індивідуальних/родинних потреб у сфері захисту, визначених на персональній основі.

Тобто, надані кошти обов’язково мають сприяти вирішенню/покращенню чітко визначеної проблеми людини.

Ці кошти НЕ МОЖУТЬ бути використанні на МЕДИЧНІ обстеження та обладнання.

Хто може отримати допомогу?

Повнолітні особи, які проживають у Вінницькій області, та мають потребу в грошовій допомозі у сфері захисту для вирішення/покращення чітко визначеної проблеми.

Яка сума виплати?

Сума виплати/виплат визначатиметься індивідуально в кожному випадку.

Як отримати допомогу

Що треба зробити, якщо ви маєте проблему у сфері захисту та потребуєте цієї допомоги?

Перший крок – заповніть анкету за посиланням (ця форма не є вашою реєстрацією на грошову допомогу, це попередній збір даних): https://forms.gle/UmYM92Ry8RqenqFe8

Другий крок – розгляд заявок командою проєкту. Якщо описана вами проблема визначається командою як проблема у сфері захисту, то вам зателефонують та запросять на подальше спілкування.

Увага! Ця форма НЕ є вашою реєстрацією на грошову допомогу для захисту, це ПОПЕРЕДНІЙ ЗБІР ДАНИХ.

Телефон гарячої лінії – 050 257 42 84 (понеділок-пʼятниця з 10:00 до 17:00).

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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