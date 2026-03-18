Сьогодні відкриється реєстрація на отримання Великодніх наборів

Фонд “Об’єднані для України” відкриє форму на отримання продовольчої допомоги до свята у вигляді Великодніх наборів. Розповідаємо про це детальніше.

Хто видаватиме допомогу

Світле свято Великодня вже зовсім близько, тож Благодійний фонд “Об’єднані для України” хоче, щоб на столах кожної родини, яка потребує підтримки, було свято.

Яку допомогу можна отримати

Організатори підготували спеціальні великодні продуктові набори, з урахуванням традиційного великоднього столу

Де можна отримати продуктові набори

Роздача проходить лише у Києві.

Відправка Новою поштою не передбачена.

Для отримання допомоги необхідно бути особисто присутнім за адресою видачі.

Точну адресу роздачі буде повідомлено пізніше.

Коли і як зареєструватися на отримання Великодніх наборів

Форма на отримання допомоги буде відкрита 18 березня о 18:00 (посилання на форму з’явиться у сторіс)

Хто може заповнити форму

  • багатодітні родини;
  • сімʼї , де виховуються дітки з інвалідністю;
  • сімʼї військових.

Документи, які потрібно додати у форму

  • довідка про багатодітність родини;
  • довідка про інвалідність дитини;
  • довідка, що один з батьків є військовослужбовцем.

Важливо

Як тільки форма набере необхідну кількість заявок – вона автоматично закриється.

У фонді просять поділітися цією інформацією із тим, кому вона буде потрібна та поставити нагадування, щоб встигнути заповнити форму.

