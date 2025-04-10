Безкоштовна правова допомога для військовополонених та звільнених з полону – як отримати послуги

Міністерством оборони України забезпечується безкоштовна правова допомога для військовополонених та звільнених з полону. Розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовна правова допомога для військовополонених та звільнених з полону

Міноборони забезпечує захисників та захисниць необхідною правничою підтримкою для роз’яснення порядку відновлення їхніх порушених прав. Держава гарантує звільненим з полону військовим доступ до правосуддя без фінансових витрат з їхнього боку.

Які види допомоги можна отримати

Міноборони надає безоплатну первинну правничу допомогу, що охоплює:

інформування особи про її права, свободи та обов’язки

роз’яснення порядку реалізації та захисту прав

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру)

забезпечення доступу до вторинної правничої допомоги та медіації.

Звернення щодо надання БППД приймаються Міністерством оборони відповідно до законодавства про звернення громадян, а розгляд таких звернень здійснюється згідно з Законом України «Про безоплатну правничу допомогу». Звернення, які містять лише прохання про надання правової інформації, розглядаються протягом 15 днів з моменту отримання. На опрацювання звернень щодо надання інших видів БППД відводиться 30 календарних днів.

Як подати звернення до Міноборони

Детальну інформацію про процедуру подання звернень до Міністерства оборони України, включаючи форми звернень та контактні дані, можна знайти за посиланням.

Безоплатна вторинна правнича допомога

Безоплатну вторинну правничу допомогу надають спеціалізовані центри та адвокати з офіційного Реєстру фахівців, які працюють у системі безоплатної вторинної допомоги. Вона включає:

захист в межах кримінального провадження

представництво інтересів у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами

складення документів процесуального характеру.

Важливо зазначити, що вторинну безоплатну допомогу військові можуть отримати як під час перебування в полоні, так і після звільнення.

Крім того, законодавство України передбачає відшкодування витрат на професійну правничу допомогу для військовополонених, які обрали платні юридичні послуги. Відшкодування можливе у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“. “де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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