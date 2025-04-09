Гуманітарна допомога на Сумщині – хто може отримати набори гігієни від ЮНІСЕФ

Для сімей з дітьми видаватиметься гуманітарна допомога на Сумщині. Розповідаємо про це детальніше.
Гуманітарна допомога на Сумщині
Хто видає набори гігієни
Глухівська громада знову отримала набори сімейної гігієни для родин з дітьми від ЮНІСЕФ у партнерстві з Сумською обласною організацією «Товариство Червоного Хреста України».
Хто може отримати
Продовжується видача санітарно-гігієнічних наборів у Глухові. Отримати допомогу можуть родини, які мають дітей віком від 7 до 10 років (роки народження — 2015–2018).
Які документи мати при собі
При собі необхідно мати оригінали документів одного з батьків або опікуна:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання;
- свідоцтво про народження дитини.
Видається 1 набір на родину.
Увага: родини, які вже отримували такий набір у березні 2025 року, не можуть повторно отримати допомогу — ведеться чіткий облік.
Як отримати
Видача допомоги відбудеться 10.04.25 з 9:00 до 15:00 у Центрі культури за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 3.
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