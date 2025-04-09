Гуманітарна допомога на Сумщині – хто може отримати набори гігієни від ЮНІСЕФ

Для сімей з дітьми видаватиметься гуманітарна допомога на Сумщині. Розповідаємо про це детальніше.

Гуманітарна допомога на Сумщині

Хто видає набори гігієни

Глухівська громада знову отримала набори сімейної гігієни для родин з дітьми від ЮНІСЕФ у партнерстві з Сумською обласною організацією «Товариство Червоного Хреста України».

Хто може отримати

Продовжується видача санітарно-гігієнічних наборів у Глухові. Отримати допомогу можуть родини, які мають дітей віком від 7 до 10 років (роки народження — 2015–2018).

Які документи мати при собі

При собі необхідно мати оригінали документів одного з батьків або опікуна:

паспорт;

ідентифікаційний код;

витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання;

свідоцтво про народження дитини.

Видається 1 набір на родину.

Увага: родини, які вже отримували такий набір у березні 2025 року, не можуть повторно отримати допомогу — ведеться чіткий облік.

Як отримати

Видача допомоги відбудеться 10.04.25 з 9:00 до 15:00 у Центрі культури за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 3.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“. “де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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