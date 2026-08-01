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Тег:
деДопомога

Ось така допомога… Пліснява в укритті, гнилі продукти, 12 дітей у кімнаті: шокуючі факти про безкоштовний відпочинок в одному із таборів

Автор -
Журналіст
Ось така допомога… Пліснява в укритті, гнилі продукти, 12 дітей у кімнаті: шокуючі факти про безкоштовний відпочинок в одному із таборів

Безкоштовний відпочинок для дітей певних категорій в Україні гарантує держава. На жаль, не завжди умови перебування у оздоровчих таборах відповідають нормам. А іноді бувають шокуючі випадки. Нижче розповідаємо про один із них (одразу зауважимо, що, звісно, не можна робити висновки про безкоштовне оздоровлення в цілому по одному випадку, але пильність втрачати не можна). Безкоштовні путівки в даному випадку отримали діти з прифронтових регіонів.

Хто надав інформацію

Інформацію надав омбудсман Дмитро Лубінець.

Шокуючі факти про безкоштовний відпочинок в одному із таборів

Дмитро Лубінець побачив у соцмережах інформацію про можливі порушення прав дітей у таборі «Артек Закарпаття».

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Він негайно доручив своєму Представнику в Закарпатській області Андрію Крючкову провести моніторинг.

Коли є припущенні про такі порушення — реакція повинна бути миттєвою. І це підтвердили результати, які є просто кричущими, – каже омбудсман

На момент візиту в таборі перебували 287 дітей із 10 областей України, переважно з прифронтових регіонів та тих, які найбільше постраждали від російської агресії. Діти були направлені на відпочинок за кошти державного бюджету.

У харчоблоці — антисанітарія, мухи та порушення умов зберігання продуктів. Гнилі овочі та фрукти зберігали разом зі свіжими. Дієтичного меню для дітей, які його потребують, не було.

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У кімнатах — по 12 дітей. Зношені меблі та постіль, відсутність належних місць для особистих речей, пліснява та грибок.

Душових кабін недостатньо, водопостачання — лише у визначені години. Немає належного рівня приватності.

Найбільше занепокоєння викликає безпека дітей під час повітряної тривоги. Укриття — сире, з пліснявою, без достатньої кількості місць для сидіння та необхідного обладнання.

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Діти розповіли, що під час тривоги переважно залишаються у корпусі та використовують «правило двох стін».

Це неприпустимо! Дитина не повинна ховатися від російської ракети за двома стінами. У дитячому таборі має бути безпечне укриття, – наголошує Лубінець

Проблеми і на території: відсутні суцільне огородження, належне освітлення та відеоспостереження. Частина майданчиків — в аварійному стані. Басейн не працює.

Ось така допомога… Пліснява в укритті, гнилі продукти, 12 дітей у кімнаті: шокуючі факти про безкоштовний відпочинок в одному із таборів

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Тому вже негайно направлені листи голові Закарпатської ОВА та керівнику Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Закарпатській області. Вимагаю перевірити, хто дозволив табору розпочати роботу в таких умовах, встановити відповідальних посадових осіб та вжити невідкладних заходів! За результатами моніторингу готуємо звіт із рекомендаціями щодо усунення порушень, а також подання. Кожному виявленому факту буде надана належна правова оцінка. Діти, особливо ті, хто приїхав із прифронтових регіонів, мають право на безпеку, здоров’я та гідні умови. Вони приїхали сюди відпочити та відновитися. А не знову опинитися в небезпеці, – каже Дмитро Лубінець

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

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