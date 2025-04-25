25 квітня  – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні, 25 квітня 2025 року. Всесвітній день жіночого здоров’я. Міжнародний день фінансової незалежності. Сьогодні православні вшановують пам’ять святого Марка. Також сьогодні Світла п’ятниця Великоднього тижня. До Нового року залишилося 250 днів. Це п’ятниця, і на цей день припадає 1157-й день повномасштабної війни в Україні.

25 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

25 квітня – яке сьогодні церковне свято

25 квітня в церковному календарі — день пам’яті святого Марка. Він був апостолом і євангелістом, який проповідував Слово Боже разом зі святими апостолами Павлом і Петром. Марк вважається засновником Олександрійського християнського училища і автором одного з Євангелій. За свою віру і проповідницьку діяльність його сильно побили язичники і помер від отриманих травм.

25 квітня у світі

Всесвітній день жіночого здоров’я

Всесвітній день жіночого здоров’я – це щорічна подія, яка проходить у останню п’ятницю квітня і спрямована на сприяння здоров’ю та добробуту жінок у всьому світі.

Міжнародний день фінансової незалежності

25 квітня світ відзначає Міжнародний день фінансової незалежності – ця подія присвячена інформуванню людей про важливість фінансової незалежності та кроки, необхідні для її досягнення. Цей день надихає усіх, хто прагне забезпечити своє фінансове майбутнє, пропагуючи освіту, планування та дії на шляху до фінансової свободи.

Всесвітній день поріднених міст

Щорічно останньої неділі квітня відзначаємо пам’ятну дату – Всесвітній день поріднених міст. Подію започаткували у 1963 році.

Міжнародний день делегата

Щорічно 25 квітня відзначається молода пам’ятна дата – Міжнародний день делегата. Дату святкування обрали на честь дня проведення вирішальної та найчисельнішої конференції з наміром створення ООН за участю 51 країн світу, яка відбулась цього дня у 1945 році.

День перукаря в квітні

25 квітня кожного року відзначається творче професійне свято – День перукаря.

Всесвітній день пінгвінів

Щорічно 25 квітня відзначається екологічна подія – Всесвітній день пінгвінів. Дата святкування обрана на честь дня початку міграції тварин на північ задля продовження роду.

Міжнародний День ДНК

Щорічно 25 квітня планета відзначає наукове свято – Міжнародний день ДНК. Дата святкування обрана на честь дати опублікування в британському журналі Nature інформації щодо відкриття макромолекули ДНК, яке відбулось саме цього дня у 1953 році.

Міжнародний день аміґурумі

Міжнародний день аміґурумі, що відзначається щороку 25 квітня, присвячений мистецтву створення маленьких в’язаних спицями або гачком м’яких іграшок.

День обізнаності про батьківське відчуження

День обізнаності про батьківське відчуження, що відзначається щорічно 25 квітня, є важливим нагадуванням про мовчазну боротьбу, в яку багато дітей і батьків потрапили через батьківське відчуження.

Всесвітній день боротьби проти малярії

25 квітня кожного року відзначаємо важливу подію – Всесвітній день боротьби проти малярії. Дата святкування обрана на честь Дня боротьби з малярією в Африці, який святкується цього ж дня.

Іменини 25 квітня

Марк, Сильвестр, Сергій та Василь

Талісманом людини, народженої 25 квітня, є гранат. Дорогоцінний мінерал, який відрізняється насиченим червоним кольором. Здавна вірили, що гранат є символом пристрасті, а тому допомагає власнику знайти свою другу половинку.

Традиції, заборони і прикмети 25 квітня

25 квітня 2025 року – Світла п’ятниця, п’ятий день Великоднього тижня. У храмах, як і раніше, відбуваються святкові богослужіння, також цей день відомий як день прощення і примирення.

У Світлу п’ятницю вшановують ікону Божої Матері “Живоносне джерело”. Згідно з переказами, одного разу сліпий попросив напитися води у воїна на ім’я Лев. Той вирушив на пошуки води, але довго не міг знайти джерело і раптом почув голос Богородиці. Вона вказала місце і сказала накласти на очі сліпого твань звідти. Воїн Лев так і зробив – і сліпий прозрів. Через деякий час цей воїн став імператором і наказав очистити джерело, а поруч із ним побудувати храм.

На іконі “Живоносне джерело” Богородиця зображена з немовлям Христом над колодязем або чашею. Святкування встановлено в пам’ять про відродження константинопольського храму “Живоносне джерело”, і чудес, які сталися там.

Народне свято 25 квітня відоме під назвами Марків день, Марк ключник.

Наші пращури в це народне свято очікували остаточного повернення перелітних птахів – ластівок, зозуль, солов’їв і стрижів. Побачити цих птахів сьогодні або почути їхній спів вважається щасливою прикметою. Дуже добрий знак, якщо пернаті загніздилися біля будинку – його мешканці будуть щасливими і дружними.

Жінки у свято 25 квітня збирали перші весняні їстівні трави – черемшу, медунку, щавель, кульбабу і особливо кропиву. З останньої господині готували оладки, пироги, запіканки та суп із кропиви. Уся рання зелень цього дня вважалася вдвічі кориснішою.

Також із кропиви робили нитки і виготовляли тканину, варили кропив’яний чай і робили настоянки. А сухі гілки кропиви розвішували по оселі для захисту оселі від нечисті та хвороб.

Селяни на полях бралися до посівів овочів і посадки картоплі. Перед роботою перевіряли землю: кидали шар ґрунту з висоти пояса. Якщо він при падінні залишився суцільною грудкою, то ґрунт ще надто вологий і сіяти рано. А якщо розсипався на багато однакових грудочок, то саме час зайнятися посівами.

У народне свято 25 квітня наші предки ходили в лазню, де змивали з себе весь негатив, а також обмахувалися березовим і дубовим віником. Люди вірили, що гарячі водні процедури цього дня знімуть з тіла втому і напруженість.

Ще прикмети 25 квітня:

високо в небі видно веселку — буде ясна погода;

сонячний і ясний день — літо буде спекотним;

почути як кує зозуля — вже не буде морозів;

увесь день голосно співають птахи — погода покращиться;

різко похолодало — в травні ще будуть заморозки;

сонячний день, але квіти закриті — чекайте на погіршення погоди.

Що не можна робити 25 квітня:

Не можна кричати на дітей.

Заборонено переїдати, особливо це стосується жирної їжі.

Не рекомендується економити

25 квітня в історії

Визначні події

4241 до н.е. — в Стародавньому Єгипті почали використовувати календар з роком у 365 днів

1507 — німецький картограф і географ Мартін Вальдземюллер назвав новий, недавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі, дослідника Нового Світу; — Вальдземюллер надрукував тисячу примірників карт світу з назвою «Америка» поверх нового континенту

1547 — найбільшою пожежею спалена Москва

1719 — вихід в Лондоні першого видання роману Данієля Дефо «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо»

1792 – у Франції на Гревській площі в Парижі вперше спорудили і використали для публічної страти гільйотину (тоді вона називалася Лузеттою). Першою жертвою був «розбійник з великої дороги» Ніколя Жак Пелетьє.

1826 — у Великій Британії запатентований перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

1901 — в штаті Нью-Йорк вперше у світі введені автомобільні номери

1920 — з наступу на Київ об’єднаних польсько-українських військ почалась польсько-радянська війна

1964 — в білоруському колгоспі корова народила сім телят (світовий рекорд)

Народилися 25 квітня

1214 — Людовик IX (король Франції). Очолив сьомий і восьмий хрестові походи. Людовік — єдиний із королів Франції, якого римська католицька церква визнала святим.

1900 — Вероніка Черняхівська, українська поетеса, перекладач. Онука письменника Михайла Старицького. Дочка гістолога Олександра Черняхівського та письменниці Людмили Старицької-Черняхівської. Розстріляна більшовиками.

1907 — Микола Трублаїні, український і радянський письменник.

1940 — Аль Пачіно, американський актор, лавреат премії «Оскар».

1983 — Олег Гусєв, український футболіст, півзахисник «Динамо» (Київ) і національної збірної України.

Померли 25 квітня

1913 — Михайло Коцюбинський, український письменник і громадський діяч, класик української літератури «Fata Morgana», «Тіні забутих предків».

1943 — Володимир Немирович-Данченко, режисер, театральний діяч, письменник, драматург.

1966 — Марія Кузнєцова, оперна співачка (ліричне сопрано). Дочка українського художника Миколи Кузнецова, племінниця видатного українського біолога Іллі Мечникова.

1995 — Шанковський Лев, український економіст, журналіст, військовий історик-дослідник.

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